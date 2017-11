50 neue Wohnungen in der Struvestraße

Die Sächsische Wohnungsgenossenschaft Dresden (SWGD) lässt derzeit zwei neue Wohngebäude in der Seevorstadt bauen. Seit der Grundsteinlegung im August wurden auf dem Grundstück an der Struvestraße inzwischen die beiden Bodenplatten betoniert und die Kellerwände gemauert. Im sogenannten Gartenhaus des „Struve-Carrées“, das in zweiter Reihe entsteht, ist das Erdgeschoss zu erkennen. Die Tiefgarage mit 70 Stellplätzen ist fertig gebaut.

Im fünfgeschossigen Vorderhaus ist Platz für 40 Zwei- bis Fünfraumwohnungen, die später mit dem Aufzug erreichbar sind. Im Gartenhaus wird es auf drei Etagen zwölf Vierraumwohnungen geben, die vor allem für Familien gedacht sind. Im Innenhof sind ein Wasserspiel mit Quelle, Sitzbänke und ein Spielplatz geplant. Im Februar soll die Vermietung der Wohnungen beginnen, diese sind allerdings sehr begehrt. Schon jetzt stehen mehr als 150 Interessenten auf der Warteliste. Die SWGD hatte eine auf dem Grundstück gefällte Eiche den Elefanten im Zoo gespendet. (SZ/noa)

