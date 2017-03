50 Jahre Musikgeschichte in 27 Kisten Die Universitätsbibliothek erwirbt den Nachlass des Kreuzorganisten Herbert Collum. Er gibt Einblicke in zwei Regime.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die zahlreichen Kompositionen zählen zum Wertvollsten aus dem Nachlass des Kreuzorganisten Herbert Collum. Barbara Wiermann, die Leiterin der Musikabteilung der Universitätsbibliothek, ist froh, damit arbeiten zu können. Zur Neuerwerbung gehört auch der Studentenausweis von Collum aus dem Jahr 1933. © Christian Juppe Die zahlreichen Kompositionen zählen zum Wertvollsten aus dem Nachlass des Kreuzorganisten Herbert Collum. Barbara Wiermann, die Leiterin der Musikabteilung der Universitätsbibliothek, ist froh, damit arbeiten zu können. Zur Neuerwerbung gehört auch der Studentenausweis von Collum aus dem Jahr 1933.



Eine riesige Forschungsaufgabe liegt vor Hochschulmitarbeitern und Studenten. Im Moment ruht sie aber noch gut verteilt in 27 Kisten. Die Sächsische Staats- und Universitätsbibliothek hat den Nachlass des Kreuzorganisten Herbert Collum gekauft, gibt Barbara Wiermann, die Leiterin der Musikabteilung, am Montag bekannt. Obwohl Collum ein riesiges künstlerisches Erbe hinterließ, als er am 29. April 1982 in Dresden starb, steht sein Lebenswerk heute im Schatten von Zeitgenossen wie beispielsweise Rudolf Mauersberger, der über 40 Jahre Kreuzkantor war. „Es gibt einiges zu tun“, sagt Wiermann mit Blick auf die Aufarbeitung der Neuerwerbung.

Collums Sohn Christian, selbst Kirchenmusiker, der in Köln lebt, hat den Nachlass vermacht. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Autografen seines Vaters, also die kompositorischen Niederschriften, sind dabei sicherlich herausragend. Das Genre ist breit, sogar ein Opernentwurf ist darunter. Auf über 250 Tonbändern ist Collums musikalisches Wirken verewigt, darunter Uraufführungen eigener Kompositionen, Orgelkonzerte und Mitschnitte der Auftritte des von ihm 1946 gegründeten Collum-Chores. Drei Kisten allein waren gefüllt mit Plakaten des virtuosen Organisten, der früher eine riesige Fangemeinde besaß. Dazu gibt es zahlreiche Programme und Kritiken, auch von den Konzertreisen ins Ausland.

Um etwas über die eindrucksvolle Person Herbert Collum zu erfahren, den sein Sohn als „emotional“ beschreibt und der „für eine Sache brannte“, könnte ein Studium der 60 Ordner helfen. Darin sind verschiedenste Briefe abgeheftet, darunter auch zahlreiche Durchschläge der von ihm verfassten. Sie waren adressiert oder kamen von Kollegen wie eben Mauersberger, Instrumentenbauern wie den Gebrüdern Jehmlich, deren Nachfahren heute noch Orgeln fertigen, oder Staatsbediensteten.

Im Übrigen sowohl vom NS- als auch vom DDR-Regime. Denn Collums Stern ging auf, als er 1935 als gerade 20-Jähriger von seinem Geburtsort Leipzig als Organist an die Kreuzkirche berufen wurde. „Er hat sein Amt mit viel Elan wahrgenommen“, sagt Wiermann. „Sein Ziel war es, die Musikstadt Dresden mitzugestalten.“ Seine Rolle während der Nazi-Zeit kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Als junger Student war er der NSDAP beigetreten, als ihm die Forderungen nach einer aktiveren Rolle zu vehement wurden, soll er die Partei 1935 wieder verlassen haben. An der Front war Collum nur wenige Monate, berichtet Wiermann. Warum nur so kurz, müsse noch erforscht werden. Auch seine Position nach dem Zweiten Weltkrieg in der noch jungen DDR ist nicht gänzlich bekannt. „Er war aber der Kirche sehr verbunden und suchte seinen eigenen Platz“, sagt die Bibliotheksmitarbeiterin. Es gibt zudem Briefe an die Regierung, in denen sich Collum beschwert, dass er keine Orgel mehr hat. Während die Kreuzkirche ihre erst 1963 zurückerhielt, soll der Musiker wohl eine Orgel in der reformierten Kirche gefunden haben, die er spielen konnte.

Wie das Bauwerk ist diese heute aber verschwunden. Als sicher gilt, dass Collum zum 200. Todestag seiner großen Passion Johann Sebastian Bach zwischen 1949 und 1950 insgesamt 24 Konzerte gab. Unter seiner Leitung musizierten Solisten, der nach ihm benannte Chor und Mitglieder der Sächsischen Staatskapelle.

Der wertvolle Nachlass soll in nächster Zeit komplett gesichtet werden, berichtet Wiermann. Die Bibliothek wird einen Antrag auf Erschließung stellen und will möglichst viele Dokumente digitalisieren. Auch die Tonaufnahmen, damit seine Musik wieder erlebbar wird. Ist die Forschung fortgeschritten, „kann Collum mit seinem viel breiteren Spielspektrum zu einer echten Alternative zu Mauersberger werden“, wagt die Expertin eine Prognose.

Am 7. März wird der Nachlass von Herbert Collum der Öffentlichkeit vorgestellt. Um 19 Uhr gibt es im Vortragssaal der Slub eine Veranstaltung, auf der auch Klangbeispiele zu hören sind. Sein Sohn Christian Collum ist dabei.

zur Startseite