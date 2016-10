50 Jahre lang Exot Jürgen Fuhrmann aus Gablenz ist seit Jahrzehnten ein leidenschaftlicher Vogelzüchter. Und nicht nur das.

Vögel wie dieser Silberfasan sind die Leidenschaft von Jürgen Fuhrmann. Auf seinem Grundstück hat er dafür gleich mehrere Volieren. © Joachim Rehle

Um Jürgen Fuhrmanns Hobby auszuüben, braucht man mehr als einen Vogel. In seinem Fall sind es sogar rund 80 Tiere, die sich auf zwei Grundstücke in Gablenz und Weißwasser verteilen. Allein mit seinen Vögeln hat er kürzlich die Hälfte der Volieren bei der Exotenausstellung in Weißwasser besetzt. Dabei hat vor 50 Jahren alles mit drei oder vier Pärchen Wellensittiche begonnen.

„1964 ist der Exotenverein gegründet worden, 1965 bin ich eingetreten und nach einem Probejahr bin ich dann am 1. März 1966 Mitglied geworden“, erinnert sich Jürgen Fuhrmann. An seiner Leidenschaft für Vögel aller Art und Größe hat sich seitdem nichts geändert. Im Gegenteil. Schon zu DDR-Zeiten wächst sein Hobby immer weiter. Aus alten Braunkohlesieben aus Schwarze Pumpe habe er sich damals Volieren gebaut, erzählt er. Auch beim ersten Spatenstich des Weißwasseraner Tierparks seien er und der Verein dabei gewesen, hätten dort die Fundamente für die erste Voliere gebaut und auch Vögel dafür gespendet. „Ein Wellensittich war von mir“, sagt er.

Selbst bei der Wahl des Grundstücks für sein Haus in Gablenz hat das Hobby eine entscheidende Rolle gespielt. So hat er sich das letzte Grundstück am Wald ausgesucht, um genügend Platz zu haben und seine Nachbarn nicht zu stören. Dort tummeln sich in mehreren Volieren Fasane, Zierhühner, Zwergtauben und Singvögel. Mit den Tieren auf dem Grundstück in Weißwasser sind es zusammen zwölf Arten, die jeweils noch in verschiedene Farbvarianten unterteilt werden können. An Vögeln habe es bereits vor der Wende durch Schmuggler aus dem Westen oder Seefahrer alles gegeben, allerdings zu unglaublich hohen Preisen, erinnert sich Jürgen Fuhrmann. Im Gegensatz dazu seien Vögel heute für wenig Geld zu haben.

Seine Frau habe sein Hobby immer akzeptiert, auch wenn sie die Begeisterung nicht teilen könne, erzählt der 66-Jährige. An seine Kinder habe er die Vogelzucht leider auch nicht vererbt, sagt Jürgen Fuhrmann. Dafür teilt er mit seinem Sohn Sven die Leidenschaft für das Fallschirmspringen. Damit hat er 1966 begonnen und das Hobby nach einer 29 Jahre andauernden Pause im Jahr 2000 wieder aufgenommen. Bis zu seinem letzten Sprung vor fünf Jahren sei er oft zusammen mit seinem Sohn aus dem gleichen Flugzeug gesprungen.

