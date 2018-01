50 Jahre Hoffen auf Schnee Die Wetterfrage begleitet den Sebnitzer Wuchterlauf von Anfang an – auch zum Jubiläum.

2017 war die Strecke im Sebnitzer Wald weiß. © Archivfoto: Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Der erste Sebnitzer Wuchterlauf fand am 8. Februar 1969 statt – und damit ein gutes Jahr zu spät. Geplant war er eigentlich schon für Januar 1968. „Zu der Zeit lag aber überhaupt kein Schnee“, erinnert sich Organisator Gunter Seifert. „Der kam erst später.“ Verschoben werden konnte das Vorhaben damals nicht.

Zur Premiere standen 17 Teilnehmer am Start – allesamt Bergsteiger. „Wir wollten wie unsere tschechischen Bergfreunde einen Skilanglauf speziell für Bergsteiger organisieren“, sagt Gunter Seifert, der bis heute die Fäden in der Hand hält. Die Nachbarn aus Decin veranstalteten schon seit 1965 einen derartigen Wettkampf. Ein paar Sebnitzer Bergsteiger hatten dort mitgemacht. Das war der Anstoß, hierzulande etwas Vergleichbares auf die Beine zu stellen. Ort des Geschehens war das damalige Pionierlager an der Grenzbaude in Sebnitz. Im heutigen Kinder- und Jugenderholungszentrum Kiez richten die Organisatoren bis heute ihr Wettkampfbüro ein. Am 27. Januar startet von hier die 50. Auflage des Wuchterlaufes durch den Sebnitzer Wald. Beim zweiten Lauf im Jahr 1970 standen bereits 41 Teilnehmer am Start, davon 33 Bergsteiger. Die vierte Auflage 1972 musste einen Tag vor dem Wettkampf abgesagt werden – aller Schnee war restlos weggetaut und starker Regen prasselte schon seit anderthalb Tagen vom Himmel. Die Waldwege waren unbegehbar. In den Folgejahren versuchten die Organisatoren, den Lauf bei Schneemangel alternativ als Crosslauf durchzuziehen, damit die Vorbereitungen nicht gänzlich umsonst waren. Das hat dann auch immer einigermaßen geklappt, sagt Gunter Seifert. Die Beteiligung war bei der Crossvariante natürlich nie so groß wie bei einem Skilanglauf.

In den 1970er- und 1980er-Jahren stiegen die Teilnehmerzahlen mehrfach auf bis über 300 an. Der Rekord lag bei 360, was für die Kapazitäten schon über der Schmerzgrenze lag. Unter den Startern fanden sich immer wieder prominente Sportler, darunter Olympiasieger, Weltmeister und DDR-Meister. Ständige Gäste seit dem ersten Lauf sind Bergfreunde aus Tschechien. Es haben aber auch Sportfreunde aus Rumänien, aus der damaligen Sowjetunion und sogar aus der Schweiz teilgenommen. Auch wenn die Zahlen heute niedriger liegen, sind die Veranstalter trotzdem zufrieden. Bei Skibedingungen ist aktuell mit 100 bis 120 Startern zu rechnen, ohne Schnee kommen 70 bis 90.

Im Jahr 2007 musste der Wuchterlauf noch einmal ganz kurzfristig ausfallen. Alle Wege waren total vereist. Den Veranstaltern blieb nur die Absage in letzter Minute. Bei den vergangenen 49 Läufen musste außer den zwei Totalausfällen 13-mal auf die Crossvariante zurückgegriffen werden. 34-mal war Ski möglich.

Zum 50. Jubiläum am Sonnabend hoffen die Veranstalter wieder auf Schnee – oder zumindest auf einigermaßen günstige Crosslauf-Bedingungen. (SZ/dis)

