50 Jahre Hauff und Henkler Das Schlagerduo tritt am Sonnabend auf Jubiläumstour im Zittauer Theater auf. Diese und weitere Veranstaltungen finden sie im www.sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Ihren Schunkel-und-Mitklatsch-Hits „Keine Bange“, „Das war ein Meisterschuss“ oder „Auf die Bäume ihr Affen“ verdanken Monika Hauff und Klaus-Dieter Henkler bis heute ungebrochene Popularität. Als sich das Duo 1968 in Magdeburg gründete, ging die stilistische Orientierung der beiden allerdings noch in eine andere Richtung. Heute sagt Monika Hauff dazu: „Wir fühlten und fühlen uns eigentlich in allen Genres wohl, aber das Publikum liebt nun mal die Stimmungslieder am meisten“, sagt Monika Hauff, die jetzt mit fast 74 noch einmal ausführlich auf Tournee geht: Ihr 50. Bühnenjubiläum feiern Hauff/Henkler auf über 50 Bühnen vorrangig im Osten des Landes – am Sonnabendnachmittag im Zittauer Theater.

Nach zuletzt etwas ruhigen Jahren will sich das Duo jetzt live in Bestform präsentieren. Den Elan bremst auch nicht, dass im vergangenen Herbst eine Boulevardzeitung Klaus-Dieter Henkler schon fast auf dem Sterbebett sah. Die Grippe, die ihn gezwungen hatte, ein Konzert abzusagen, ist längst auskuriert, der Mann, der am im Januar 74 Jahre alt geworden ist, wieder fit. Wie es mit dem Duo nach der Jubiläumstour weitergeht, darauf mag sich derzeit keiner der beiden festlegen. „Nach 50 Jahren sagen wir jetzt erst mal danke – und dann werden wir sehen“, erklärt Monika Hauff. „Selbst wenn wir keine Tourneen mehr machen, ist die Musik aus unserem Leben aber nicht wegzudenken.“

Sa, 16 Uhr, Theater Zittau Großer Saal (Theaterring 12). Karten ab 28 Euro

zur Startseite