50 Gruppen beim Tanzfest am Start Am 18. November startet das Spektakel. Karten sollten schon im Vorverkauf erworben werden.

Setting Sun von Amira Bauchtanz Döbeln treten wieder an. © Archiv/André Braun

Döbeln wird am 18. November wieder zur Mittelsächsischen Tanzhochburg. Beim Döbelner Tanzfest haben sich dieses Mal 20 Vereine angemeldet. Sie gehen mit 50 Tanzgruppen an den Start. Insgesamt werden rund 580 Tänzerinnen und Tänzer ihr Können zeigen. Wobei die Jungs traditionell in der Minderheit sind. Gerade einmal 35 treten an.

Neu dabei sind in diesem Jahr die SG Neudorf, der Faschingsklub Penig und der TSV Dittersbach aus der Nähe von Frankenberg. Die Wilhelm-Hauff-Grundschule Leipzig reist mit einer Bauchtanzgruppe an, sagte Ute Pohl vom Döbelner Kulturamt. Dieses Jahr treten etwas weniger Tanzgruppen an als beim vorigen Mal. Das liege unter anderem daran, dass Franziska Franz mit ihren Bauchtanzgruppen am gleichen Tag eine Veranstaltung in Hartha hat, sagte Ute Pohl.

50 Teams in sieben Startgruppen zurück 1 von 7 weiter Vereine/Institutionen 4 bis 6 Jahre 1. Sonnenschein-Kids, Kita Sonnenschein 2.Live-Kids, Tanzstudio Live Riesa 3.Teenys Wheeny‘s TSV Kitzscher 4. Piccolinis, KJS Döbeln 5. Sternschnuppen, WelWel 6. Sonnenstrahlen, Kita Sonnenschein Vereine/Institutionen 7 bis 9 Jahre 1. The 2nd wave, KJS Döbeln 2. Live-Minis/-Minimis, Tanzstudio Riesa 3. Polarlichter, WelWel

4. Blickfang, Tanzperlen

5. Glühwürmchen, Döb. Dance Company

6. Caddy Minis, Rock‘n‘Roll Sermuth 7. Little Sweeties, TSV Kitzscher 8. Level‘Up, SG Neudorf 9. Dancing Leaves,Sisters of Easterndance Vereine/Institutionen 10 bis 12 Jahre 1. Bumble Bee’s, TSV Kitzscher 2. Caddy Kids, Rock’n’Roll Sermuth 3. Wirbelwind, Döb. Dance Company 4. Miteinander, Tanzperlen 5. Scorpies, TSV Dittersbach 6. Lessing-Gymnasium Döbeln 7. Tanzwelt-Comet, WelWel 8. Rock-Smileys, WelWel 9. Live-Rookies, Tanzstudio Riesa Vereine/Institutionen 13 bis 15 Jahre 1. DreamXplosion, TSV Kitzscher 2. Mikado, Döb. Dance Company 3. Drehpunkt, WelWel 4. Real Dancers, Kriebethaler TSV

5. Sun-Flum, Tanzstudio Mittweida 6. Smarties, Höfchener Sternchen 7. Skip, KJS Döbeln

8. Taktgefühl, Tanzperlen 9. Live-Juniors, Tanzstudio Riesa 10. Boogie Kids, Rock’n’Roll Sermuth Vereine/Institutionen 16 bis 18 Jahre 1. Emotions, KJC Döbeln 2. Caddy Teens, Rock’n’Roll Sermuth 3. Confident Girl, WelWel 4. Überflieger, Döb. Dance Company 5. Lessing-Gymnasium Döbeln 6. Unique, KJS Döbeln Vereine Institutionen ab 19 Jahre 1. Akzep.Tanz, KJS Döbeln 2. Sächs. Fechtverein Oschatz 3. Amira Bauchtanz 4. Live-Dancer, Tanzstudio Riesa 5. Showfunken, Faschingsclub Penig 6. Ohne ein Wort, Tanzperlen Bauchtanz Gruppen bis 15 Jahre 1. Orient Princess, Latifaa Leipzig 2. Orient Sternchen, W.-Hauff-GS Leipzig 3. Setting Sun, Amira Bauchtanz 4. Latifaa‘s Orient Girls, Latifaa Leipzig

In der Vormittagveranstaltung der Jüngeren treten 19 Gruppen auf. Am Nachmittag sind es 31. Außerhalb der Konkurrenz ist in der Pause die Behindertentanzgruppe Lichtblick Riesa zu sehen. Der Verkauf der Eintrittskarten für die Vormittags- und Nachmittagsveranstaltungen sei angelaufen. Ute Pohl rät, sich die Karten möglichst schon im Vorverkauf zu besorgen. Aus Brandschutzgründen sei die Zahl der Zuschauer, die sich in der Stadtsporthalle aufhalten dürfen, begrenzt. Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes sind geplant. Bis dahin werde genau auf die Einhaltung der Obergrenze geachtet. Karten zum Preis von ein und drei Euro gibt es in der Stadtinformation und im Treffpunkt des Döbelner Anzeigers am Niedermarkt.

Das Kulturamt hat gemeinsam mit den Partnern Döbelner Anzeiger und Kreissparkasse Döbeln die Startreihenfolge verlost. Juliane Scheder von der Sparkasse wird am 18. November auch im Wettkampfgericht sitzen, das nach der Punkteverteilung der fünfköpfigen Jury die Platzierungen ermittelt. Sie tanzt selbst bei der Garde des Spindelfaschingsclubs in Waldheim. „Leider haben wir keine Gardetänze mehr beim Tanzfest“, sagte Angela Petzold vom Kulturamt. Für die Karnevalsvereine sei der Zeitpunkt ungünstig, erklärte Juliane Scheder. „Wir haben im November immer das Kreiskarnevalstreffen. Außerdem sind wir mitten in den Proben für den neuen Gardetanz. Dann fällt es schwer, auf den alten Tanz aus der Vorsaison umzuschalten.“

zur Startseite