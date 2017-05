50 Feuerwehrleute löschen einen Schuppen

Bundespolizei fasst polnischen Schleuser Görlitz. Bundespolizisten haben am Montagnachmittag einen Schleuser festnehmen können. Der 34-Jährige transportierte in seinem Fahrzeug eine russische Familie aus Tschetschenien, als er auf der Autobahn bei Kodersdorf erfolgte kontrolliert wurde. Die geschleusten Erwachsenen – eine 27-jährige Frau und ihr 26-jähriger Ehemann – gaben später zu Protokoll, dass sie nach Dresden gebracht werden wollten. Wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise wurden sie angezeigt. Ferner wurden die Smartphones der beiden Migranten sichergestellt. Da sowohl die Eltern als auch deren Kinder im Alter von einem und drei Jahren, die ebenfalls im Auto saßen, bereits in Polen als Asylsuchende registriert worden sind, prüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine Übergabe an polnische Behörden. Der festgenommene Pole, gegen den wegen des Verdachts des Einschleusens ermittelt wird, wurde nach der Vernehmung entlassen. Ein mitgeführtes Elektroimpulsgerät war zuvor beschlagnahmt. Auch das Handy des 34-Jährigen, ein mobiles Navigationsgerät sowie der mutmaßliche Schleuserlohn von 550 Euro sind durch die Bundespolizei beschlagnahmt worden. (sz/on)

Mann fährt im Verbrauchermarkt Fahrrad Zittau. In Zittau haben Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes an der Hochwaldstraße am Montagmittag die Polizei zur Hilfe gerufen. Ein 65-jähriger Mann fuhr in den Verkaufsräumen mit dem Fahrrad und wollte das Haus trotz Aufforderung nicht verlassen. Eine Streife geleitete den Zittauer vor die Tür. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch. Die Staatsanwaltschaft wird über den Fall befinden. (sz/on)

41-Jähriger arbeitet ohne Genehmigung Zittau. Ein Tscheche und ein Ukrainer mit tschechischem Aufenthaltstitel sind am Dienstag auf der Bundesstraße 178n von Beamten der Bundespolizeiinspektion Ebersbach gestoppt und kontrolliert worden. Beide gaben an, auf einer Baustelle in Deutschland zu arbeiten. Da der Ukrainer keine Erlaubnis zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in Deutschland vorweisen konnte, erfüllte der 41-Jährige die Einreisevoraussetzungen nach dem Schengener Grenzkodex nicht. Er wurde wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts angezeigt. Nach der Bearbeitung der Sachverhalte und Anzeigenerstattung wird für die beiden Personen die Zurückschiebung in ihre Herkunftsländer eingeleitet. (sz/on)

Fiat-Fahrerin nimmt Radfahrer die Vorfahrt Löbau. Eine 69-jährige Fiat-Fahrerin hat am Montagabend in Löbau einen Radfahrer angefahren. Der Unfall geschah auf der Kreuzung der Weißenberger Straße und Breitscheidstraße. Der 55 Jahre alte Radler wurde bei der Kollision schwer verletzt und anschließend in einem Klinikum versorgt. An dem Auto sowie dem Drahtesel entstand Schaden von insgesamt etwa 2700 Euro. (sz/on)

Polizei sucht zwei Rowdys Weißwasser. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die am Montagabend in Weißwasser zwei Rowdys beobachtet haben. Die jungen Männer hatten die Puschkinstraße gequert, als ein Mercedes in die Straße einbog. Die beiden Unbekannten sollen den 54-jährigen Fahrer beleidigt haben. Einer soll sogar auf die Fahrerseite des Autos gegangen sein und dort gegen die Tür getreten haben. Diese hat nun eine Delle. Der Geschädigte beschrieb die beiden Tatverdächtigen als zwischen 16 und 20 Jahre alt und von schmaler Statur. Beide sollen etwa 1,76 Meter groß sein. Einer der Männer trug eine dunkle Jogginghose und ein helles Oberteil, der andere ein dunkles Oberteil. Die Gesuchten sind keine Brillen- oder Bartträger. Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Weißwasser unter der Telefonnummer 03576 2620 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden. (sz/on)

Zwei Unfälle mit Verletzten in Weißwasser Weißwasser. Am Montagmittag sind auf der Mühlenstraße in Weißwasser zwei Radfahrer kollidiert. Eine 74-Jährige befuhr gerade den Gehweg, als an der Ecke des Friedhofs ein 26-Jähriger auf den Gehweg einbog. Bei dem Zusammenstoß stürzten beide Radfahrer und verletzten sich leicht am Kopf. Nur etwa 15 Minuten nach dem ersten Verkehrsunfall ereignete sich in Weißwasser ein zweiter. Der 50-jährige Nutzer eines Mercedes beabsichtigte auf der B 156, in Richtung Boxberg einen Lkw zu überholen. Als er sein Fahrzeug teilweise auf die Fahrspur des Gegenverkehrs lenkte, um sich von der freien Bahn zu überzeugen, krachte es. Offenbar hatte er nicht bemerkt, dass sich bereits der Citroen eines 50-Jährigen näherte. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem ein Gesamtsachschaden von geschätzten 55000 Euro entstand. Beide Männer verletzten sich leicht. (sz/on)

Zeugen zu einer Unfallflucht gesucht Kodersdorf. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Parkplatzunfall, der sich am Montag um die Mittagszeit zugetragen hat. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte einen schwarzen Seat Alhambra touchiert und dabei Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro verursacht. Die Fahrerin gab an, dass der Unfall entweder vor einer Praxis an der Särichener Straße in Höhe der Hausnummer 7 in Kodersdorf oder auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Niesky geschehen sein könnte. Zeugen, die an den angegebenen Orten einen Unfall und die anschließende Flucht des Verursachers beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Görlitz unter Telefon 03581 6500) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. (sz/on)