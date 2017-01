50 Bäume müssen gefällt werden Bis Ende Februar verschwindet einiges an Grün in der Stadt. Das hat ganz unterschiedliche Ursachen.

Erst vor Kurzem erklärten Umwelt- und Grünflächenamt bei einem Pressetermin am Alaunplatz, wie Entscheidungen über Baumfällungen getroffen werden. Jedes Mal würden die Pflanzen von geschulten Kontrolleuren geprüft. Mit technischen Hilfsmitteln werden sie auf Standsicherheit, Pilzbefall und Ausshöhlungen überprüft. Die Arbeiten im Neustädter Parkgelände, wo 29 Bäume fallen, sind bereits in vollem Gang. Nun müssen in der ganzen Stadt aber 50 weitere Linden, Kastanien und Co. weichen – aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Linden weichen Bushaltestelle

Die Arbeiten beginnen an diesem Donnerstag auf der Hermann-Reichelt-Straße in Klotzsche. Hier müssen die meisten Bäume weichen: 29 Pappeln werden gefällt. Deren Wurzeln sind nicht fest im Boden verankert, weshalb Bäume bereits umgekippt sind. Um weitere Schäden an den dahinterliegenden Grundstücken zu vermeiden, rückt der Regiebetrieb des Grünflächenamtes mit Kettensägen an. Es soll aber für Ersatz gesorgt werden: Auf einer Wiese vor der Straße werden 29 Laubbäume gepflanzt und die Büsche verdichtet.

Am kommenden Montag beginnen dann die Arbeiten auf der August-Bebel-Straße. Dort müssen zwei Rosskastanien entfernt werden. Untersuchungen haben ergeben, dass sie nicht mehr standsicher sind. Aus gleichem Grund werden drei Linden an der Reicker Straße sowie je eine Linde an der Felsenkellerstraße, der Uhde- und der Berhardstraße gefällt. Auf der Bernhardstraße weichen außerdem drei Spitzahorne, die den Gehweg so beschädigt haben, dass er nun saniert werden muss. Auch auf der Gerok-, der Tiergarten- und der Berthold-Haupt-Straße sowie am Käthe-Kollwitz-Ufer und vor dem Rathaus werden kranke Bäume entfernt.

Bauliche Gründe hat hingegen die Fällung von zwei Linden an der Hülßestraße. Weil die Bushaltestelle vor dem dortigen Gymnasium barrierefrei werden soll, müssen sie weichen. Weil Fällungen häufig für Ärger sorgen, gibt es auf der Homepage der Stadt mittlerweile eine Übersicht über die anstehenden Maßnahmen, die ständig aktualisiert wird. Auch Gründe für die Fällungen und Infos zur Nachpflanzung werden dort aufgeführt.

Mehr unter www.dresden.de/baum

