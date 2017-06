50 Asylsuchende kommen im Monat Doch sinkt ihre Zahl im Kreis stetig. Deswegen braucht es nicht mehr so viele Wohnungen und Heimplätze.

Ein Bild aus dem Juli 2016: Die Gemeinschaftsunterkunft im ehemaligen BSZ in Boxberg wurde geschlossen, die letzten 44 Bewohner zogen ins neue Heim in Löbau um. © SZ-Archiv/André Schulze

Landkreis. Im Landkreis Görlitz leben derzeit rund 1 370 Asylsuchende. Das teilt das Landratsamt auf SZ-Nachfrage mit. Darunter sind 500 Einzelpersonen, meist Männer. Die häufigsten Herkunftsländer sind Syrien, der Irak, Afghanistan, Russland, Indien, Kosovo und afrikanische Länder. Damit geht die Zahl von Asylsuchenden kontinuierlich zurück. Ende vergangenen Jahres lebten 1 782 Asylsuchende in Gemeinschaftsunterkünften und dezentralen Wohnungen im Landkreis, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, im Januar 2016, betreute der Landkreis rund 2 500 Schutzsuchende.

Derzeit sind die Heimunterkünfte im Landkreis Görlitz zu rund 75 Prozent belegt. Einer Gesamtkapazität von 968 Plätzen stehen 250 freie Plätze gegenüber. Wie das Landratsamt informiert, sei eine Unterbelegung in dieser Größenordnung völlig normal und auch notwendig, da immer für zu erwartende Neuankömmlinge die entsprechenden Plätze vorzuhalten sind. Sollte erneut eine größere Zahl von Asylsuchenden aufgenommen werden müssen, könnte der Landkreis flexibel reagieren und die Kapazität nach Bedarf erhöhen. Derzeit bekommt der Landkreis Görlitz rund 50 Personen pro Monat neu zugewiesen. Der Kreis geht davon aus, dass er in diesem Jahr Kapazitäten für rund 1 300 Personen vorhalten muss. Dafür reichen die derzeitigen Wohnungen und Heimplätze aus, er hat in den letzten Monaten stetig vor allem Wohnungsverträge gekündigt.

Mit Stand vom 6. Juni sind 122 unbegleitete Minderjährige im Landkreis untergebracht, zusätzlich noch 20 außerhalb des Landkreises, jedoch in Verantwortung des Görlitzer Jugendamtes. Die Gründe für die auswärtige Unterbringung sind häufig Bemühungen, Familien und Verwandte, die auf der Flucht getrennt wurden, wieder zusammenzuführen. Bisher kamen die Minderjährigen vornehmlich aus Afghanistan, dem Irak und Syrien. Derzeit lässt sich nach Angaben des Landratsamtes eine neue Tendenz erkennen. Die Neuzuweisungen kommen vor allem aus Somalia, Eritrea, Äthiopien und vereinzelt aus anderen afrikanischen Staaten.

