50 000 Euro für die Elbland Philharmonie Die Stadt Riesa muss als Sitz des Orchesters ein Prozent der Kosten beisteuern – und kommt damit noch gut weg.

Die Stadt Riesa überweist in diesem Jahr gut 50 000 Euro an die Elbland Philharmonie. Der Stadtrat hat das Geld in seiner letzten Sitzung freigegeben. Die Summe entspricht etwa einem Prozent des gesamten Philharmonie-Budgets von rund fünfeinhalb Millionen Euro. Weil der Sitz der Kulturinstitution in Riesa liegt, muss die Stadt jährlich den sogenannten Sitzgemeindeanteil bezahlen. Die Förderrichtlinien sehen jedoch eigentlich einen Satz von fünf Prozent vor. Riesa liegt also weit unter der Summe, die als „angemessen“ gilt.

Ansonsten finanziert sich die Elbland Philharmonie über Spenden, Eintrittsgelder und Fördermittel der Stadt Pirna, des Freistaats sowie der Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Krux: Der Freistaat knüpft seine Finanzspritze an die Bedingung, dass sich die Sitzgemeinden „angemessen“ an den Kultureinrichtungen beteiligen.

