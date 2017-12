49-Jähriger fährt in Gegenverkehr

Kollision beim Überholen Sebnitz. Im Ortsteil Altendorf ist ein Überholmanöver schiefgegangen. Am Donnerstagnachmittag war ein 49-Jähriger mit seinem Wagen auf der S 154 zwischen Bad Schandau und Sebnitz unterwegs. Beim Überholen stieß er mit einem entgegenkommenden VW (Fahrerin 72) zusammen. Die 72-Jährige wurde bei der Kollision verletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Wagen summiert sich auf insgesamt etwa 30000 Euro.

Zeugenaufruf nach Parkplatzunfall Pirna. Die Polizei sucht zur Aufklärung eines Unfalls Zeugen. Am Dienstag zwischen 13 und 20.15 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Baumarktes einen silbergrauen Mercedes B-Klasse. Der Schaden am Heck des Wagens summiert sich auf rund 1000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Pirna oder unter der Rufnummer 0351 4832233 an die Polizeidirektion Dresden.

Auspuffanlagen gestohlen Kesselsdorf. Diebe hatten es auf ihrem Beutezug in Kesseldorf auf ganz bestimmte Fahrzeugteile abgesehen. In der Nacht zum Donnerstag machten sie sich auf einen Parkplatz an der Inselallee zu schaffen. Dort bauten sie an drei Mercedes-Kleintransportern die Auspuffanlagen samt Partikelfilter ab. Anschließend stahlen sie die Teile im Gesamtwert von etwa 9000 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Unfall unter Alkoholeinfluss Rathmannsdorf. Am Donnerstagmorgen passierte in Rathmannsdorf ein Unfall. Die 50-jährige Fahrerin eines Peugeot befuhr die Pestalozzistraße in Richtung Altendorfer Straße. In Höhe der Sänitzstraße stieß sie mit einem Ford (Fahrer 69) zusammen. Dabei entstand ein Schaden von 6000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,70 Promille. Gegen die 50-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Ihr Führerschein wurde eingezogen.