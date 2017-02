48 000 Euro für neue Fenster im Rathaus Die historische Bleiverglasung wird restauriert. Da dürfen nur Fachleute ran. Die mussten die Räte erst selbst finden.

Die Bleiglasfenster im Roßweiner Ratssaal werden erneuert. © André Braun

Sie sind hübsch anzuschauen, aber alt und undicht – die Bleiglasfenster im großen und kleinen Sitzungssaal des Roßweiner Rathauses. Manche Fenster lassen sich nur noch mit Mühe öffnen. Dabei bröckelt die Farbe von nahezu jedem beweglichen Teil. „Die Bleiglasfenster sind denkmalgeschützt. Wir werden sie überarbeiten lassen“, sagte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) bei der Sitzung des Technischen Ausschusses am Donnerstagabend. Die Mitglieder haben zwei entsprechende Beschlüsse gefasst. Denn in der oberen Rathausetage, unter anderem in den Toiletten, müssen „normale“ Fenster ausgetauscht werden.

„Mit der Restaurierung der Bleiglasfenster mussten wir eine Spezialfirma beauftragen“, sagte Matthias Lange vom Bauamt der Stadt Roßwein. Noch in diesem Jahr wird die Bleiglaserei Horota aus Rossau damit beginnen. Die Kosten belaufen sich auf knapp 20 000 Euro. „Die Fenster werden ausgebaut und in der Betriebsstätte aufgearbeitet. Somit sind die Mitarbeiter denen der Fensterbaufirma, die die Außenfenster des Saales erneuern soll, nicht im Weg“, erklärte er. Das Horota-Team werde zudem die Holzoberflächen der Bleiglasfenster sanieren.

Die Erneuerung der Altfenster sowie drei Toiletten-Fenster im zweiten Obergeschoss und die alte Balkontür wird die Dubiel Fenster GmbH aus Niederstriegis übernehmen. Matthias Lange erklärte, was alles zu tun ist: „Sie werden denkmalschutzgerecht entsprechend ihrer jetzigen Teilung und Sprossung in Holzausführung und weißer Farbgebung erneuert.“ Es werde schallgeschütztes Isolierglas verwendet. Ebensolche Doppelverglasungen wurden bei den bereits erneuerten Fenstern eingesetzt. Für diesen Auftrag belaufen sich die Kosten auf reichlich 28 200 Euro.

Für beide Vorhaben gibt es Geld vom Bund, genauer gesagt aus dem Budget des Investitionskraftstärkungsgesetzes. „Die Finanzierung erfolgt entsprechend der vom Stadtrat im Vorjahr beschlossenen Maßnahmenliste“, so Matthias Lange. Die Stadt muss 25 Prozent der jeweiligen Gesamtsumme aus eigener Tasche zahlen. Sie beträgt rund 7 100 Euro beziehungsweise rund 5 000 Euro. „Die Eigenmittel werden aus der investiven Schlüsselzuweisung für 2017 bereitgestellt“, so Lange.

