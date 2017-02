48-Stunden-Aktion vor dem Start Das Projekt von und für Jugendliche steht vor seiner zehnten Auflage. Noch kann man sich dafür anmelden.

Die Vorbereitungen für die nächste 48-Stunden-Aktion beginnen jetzt. Das ist ein gemeinsames Projekt, bei dem Jugendklubs und die Jugendabteilungen vieler Vereine 48 Stunden lang ehrenamtlich mit anpacken. Der Termin dafür ist für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge dieses Jahr auf das Wochenende 12. bis 14. Mai festgelegt, wie Pro Jugend, Verein für mobile soziale Arbeit, informierte. Die Aktion kann dieses Jahr ein kleines Jubiläum feiern. Sie findet 2017 zum zehnten Mal statt.

Wer mitmachen will, sollte sich jetzt schon überlegen, welches Projekt sich der eigene Verein für die 48 Stunden im Mai vornehmen will. Denn jetzt sind noch vier Wochen Zeit für die Anmeldung zu der Aktion. Am 3. April ist der Anmeldeschluss.

Die Aktion soll das ehrenamtliche Engagement von Jugendlichen ins Interesse der Öffentlichkeit rücken. Daher werden auch alle Aktionen in der gleichen Arbeitskleidung vor sich gehen. Jede Gruppe erhält im Vorfeld T-Shirts, welche sie als Teilnehmer der 48-Stunden-Aktion auszeichnet. (SZ/fh)

Anmeldung für die 48-Stunden-Aktion an Pro Jugend, den Kinder- und Jugendhilfeverbund Freital oder den Jugendring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

kontakt@projugendev.de

