48 Fahrräder sichergestellt In Nieder Seifersdorf kann ein Russe nicht erklären, woher er die Räder hat. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

© dpa

48 Fahrräder stellten Bundespolizisten am Montagnachmittag in einem Mercedes Sprinter in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Nieder Seifersdorf sicher. Der Fahrer des Transporters ist ein 47 Jahre alter russischer Staatsangehöriger. Der Mann erklärte den Beamten, dass er die Räder in einer Stadt im Landkreis Mayen-Koblenz im Bundesland Rheinland-Pfalz gekauft habe.

Eine Quittung oder einen Beleg für diesen Kauf konnte der Mann schließlich nicht vorweisen. Erste Ermittlungen hatten daraufhin ergeben, dass zumindest nach einem Teil der Räder gefahndet wird, teilt ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mit. In der Bundespolizei-Dienststelle gab der vorläufig Festgenommene später zu Protokoll, dass er die Fahrräder im Landkreis Mayen-Koblenz bei einem Landsmann gekauft habe. Dem Landsmann, dessen Name er nicht kennt, gab er dafür 2 200 Euro. Durch den Weiterverkauf der Räder wollte sich der Beschuldigte den eigenen Angaben nach einen Vermögensvorteil von 800 Euro verschaffen.

Abnehmer in der Ukraine

Zu diesem Zweck hatte er bereits potenzielle Abnehmer in der Ukraine gefunden. Es besteht insofern der Verdacht der gewerbsmäßigen Hehlerei, teilt ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mit. Bei den Fahrrädern renommierter Marken handelt es sich zum Teil um Neuware.

Der Gesamtwert konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Zwei Trekkingräder und ein Mountainbike sind inzwischen Diebstahlshandlungen in Köln, Recklinghausen beziehungsweise Bad Neuenahr-Ahrweiler zugeordnet worden. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz Haftbefehl gegen den Beschuldigten.

Gewerbsmäßige Hehlerei ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bedroht. Fahrraddiebstahl ist nicht nur in Kreisen von Drogenabhängigen weit verbreitet, um damit die Sucht zu finanzieren. In Trebus wurden im August in einem Haus 20 gestohlene Fahrräder entdeckt. Eine Familie hatte die im ostsächsischen Raum über Monate hinweg gestohlen, wollte sie in Zgorzelec verkaufen. Auch diese vier Personen wurden in Untersuchungshaft genommen. „Fahrräder sind in kriminellen Kreisen mittlerweile zu einer Art Ersatzwährung geworden“, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup. Mit ihnen wird im Ganzen oder in Einzelteile zerlegt gehehlt.

zur Startseite