47 Tore in 60 Minuten Von wegen Trägheit nach den Feiertagen: Die SG Zabeltitz/Großenhain startet mit einem Kantersieg ins neue Jahr.

© Symbolfoto: dpa

Großenhain/Dresden. Das gibt es im Handball nicht allzu oft: Beim Verbandsliga-Spiel der SG Zabeltitz/Großenhain bei den Sportfreunden 01 Dresden „klingelte“ es innerhalb der 60 Spielminuten 82 Mal. Dass dabei 47 Torerfolge auf das Konto der Gäste von der Röder kamen, freute Mannschaft und Fans natürlich besonders.

Da das Spiel gleich am ersten Sonntag des neuen Jahres und damit unmittelbar nach den Feiertagen stattfand, waren alle Beteiligten natürlich auf die Leistung und den Fittnesszustand gespannt. Nach dem 37:26 im Hinspiel und mit der guten Platzierung in der Tabelle war die Spielgemeinschaft natürlich leicht favorisiert und die Erwartungen groß, die beiden Punkte aus der Neustadt entführen zu können. Um es vorwegzunehmen: Das gelang. Über die gesamte Spielzeit hinweg konnte die Mannschaft um das Trainerduo Jurack / Schumacher vor allem im Angriff überzeugen.

Von der im Vorfeld befürchtete Trägheit nach der Weihnachtspause war wenig zu sehen. Die SG konnte sich von Beginn an absetzen. Gründe dafür waren überraschend wenig technische Fehler, überlegt ausgespielte Angriffe und ein engagiertes Rückzugsverhalten. Vor allem Letzteres war gegen das schnelle Umschaltspiel von Abwehr zum Angriff der Gastgeber notwendig. Die 6-0-Defensive war ebenfalls in der Lage, die flinken Angreifer im Zaum zu halten und Konter einzuleiten. Mit einer soliden 10-Tore-Führung ging man in die Kabine (24:14). Trotz der hohen Führung mahnte der Coach vor Nachlässigkeit.

Der Beginn der zweiten Spielhälfte war etwas holprig. Halbherzige Abwehrarbeit und ein Konter brachten die Gastgeber beim 16:24 auf acht Tore heran. Von da an konnten die mitgereisten Zuschauer aber wieder aufatmen. Über die Stationen 19:30, 23:38 und 31:43 ließ die SG Zabeltitz/Großenhain nichts mehr anbrennen und konnte die beiden Punkte sicher mitnehmen. Löblich zu erwähnen wäre noch die Torausbeute. Allen voran Sven Seyffarth, der 8 von 9 Siebenmetern verwandelte und fünf Feldtore erzielte. Endstand: 47:35.

Am Samstag empfängt man nun die Neuaufsteiger aus Rietschen in der Rödertalhalle. Hier gilt es die Niederlage aus der Hinrunde wieder wettzumachen und den 3. Platz zu verteidigen. (mit fb)

Für die SG spielten: Gehrke und Kositz (Tor); Pohling, Kreutzmann (4), Krzikalla (10), Walter (3), Köster (3), Haase (2), Miene, Seyffarth (13/8), Ernst (4), Mießner (2) , Stelzl (6)

zur Startseite