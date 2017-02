47-Jähriger bei Unfall verletzt

Kupferrohre gestohlen Sebnitz. Unbekannte stahlen aus einem leerstehenden Fabrikgebäude im Sebnitzer Ortsteil Lichtenhain Kupferrohre. Die Diebe hebelten Donnerstagnachmittag ein Fenster des Gebäudes am Ulbersdorfer Weg auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Im Keller bauten sie etwa 20 Meter Kupferrohr der Heizungsanlage aus und stahlen das Buntmetall. Dadurch kam es jedoch im Keller zum Wasseraustritt an der Heizung. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor.

Kettenreaktion Neustadt. Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstagmorgen im Neustädter Ortsteil Langburkersdorf ereignet. Der 39-jährige Fahrer eines VW Passat fuhr auf der Verbindungsstraße von Steinigtwolmsdorf in Richtung Neustadt. In Höhe der Hohwaldklinik musste er sein Fahrzeug abbremsen, da vor ihm ein Ford nach links abbiegen wollte. Der 55-jährige Fahrer eines Mitsubishi, der hinter dem Passat fuhr, erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den Passat auf. Daraufhin wurde der Passat auf den Ford geschoben. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 5500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Polizeihund findet Vermissten Heidenau/Dohna. Ein vermisster 82-Jähriger aus Heidenau konnte Donnerstagnacht dank des Spürhundes Yuma gefunden werden. Der Mann war im Tagesverlauf mit seinem Ford unterwegs gewesen. Als er am Abend nicht nach Hause zurückkehrte, meldete ihn seine Familie als vermisst. Den Wagen fanden Beamte verlassen am Schwarzen Weg in Dohna. Daraufhin kam der Belgische Schäferhund samt Hundeführer zum Einsatz. Yuma konnte am Wagen des Mannes die Fährte aufnehmen und folgte dieser durch unwegsames Gelände entlang der Müglitz. Letztlich spürte er den Vermissten am Flussufer auf. Der Senior war bereits unterkühlt und musste medizinisch versorgt werden. Er kam in ein Krankenhaus.

Seniorin um mehrere Tausend Euro betrogen Sebnitz. In dieser Woche ist eine Seniorin um mehrere Tausend Euro betrogen worden. Die Frau wurde seit Montagvormittag mehrfach angerufen. Dabei gab sich ein Mann als Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes aus. Er hielt der Dame vor, dass sie an einem Gewinnspiel teilgenommen und die dabei anfallenden Spielbeträge noch nicht gezahlt hätte. Die Betrüger forderten von der Frau eine Strafgebühr, welche unter anderem für die in der nächsten Woche anberaumte Gerichtsverhandlung sein sollte. Im Zuge diverser weiterer Anrufe brachten die Betrüger die Frau dazu, Bargeld abzuheben und dies einem angeblichen Polizisten, der das Geld prüfen müsse, zu übergeben. Der Mann, der das Geld am Montag gegen 19.15 Uhr abholte wurde als etwa 25 Jahre alt, etwa 165 cm groß und sehr schlank beschrieben. Er trug dunkle Sachen und wirkte sehr gepflegt. Im Verlauf der Woche hatte die Frau weitere Anrufe mit weiteren Geldforderungen der Betrüger erhalten. Sie hatte jedoch zwischenzeitlich Zweifel bekommen. Nach Kontakt zu ihren Angehörigen erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Montagabend den beschriebenen Geldabholer oder andere verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Sebnitz bemerkt haben. Hinweise an das Polizeirevier Sebnitz oder unter der Rufnummer 0351 4832233.