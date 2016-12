46-Jährige bei Unfall verletzt

Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Riesa. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Montagnachmittag auf der Friedrich-List-Straße in Höhe der Zufahrt zum Gelände einer Sporthalle einen blauen Renault Mégane. Dabei entstand an dessen linker Fahrzeugseite ein Schaden von über 1.000 Euro. Nun sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum Schadensverursacher machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Riesa oder die Dresdner Polizei unter 0351/4832233.