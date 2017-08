450 Hanfpflanzen im Auto Das sollte Haschisch oder Marihuana werden: Zwei Männer haben die Cannabispflanzen auf der A 17 transportiert – und flogen auf.

© dpa

Kisten mit Hanfpflanzen entdeckten Beamte der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundes- und Landespolizei am Dienstag auf der A 17 in einem Auto. Den Fahndern war gegen 19.30 Uhr bei Breitenau ein Pkw aufgefallen, der in Richtung Dresden fuhr. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten im Fahrzeug mehrere Kartons, in denen sich zehn bis 15 Zentimeter hohe Cannabispflanzen befanden.

Die beiden deutschen Tatverdächtigen (28, 38 Jahre) wurden vorläufig festgenommen und die Pflanzen sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt zuständigkeitshalber das Zollfahndungsamt Dresden. (szo)

zur Startseite