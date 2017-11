45-Tonnen-Kran umgekippt Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Von der Straße abgekommen: Ein 45-Tonnen-Kran war am späten Dienstagnachmittag auf der S 168 zwischen Ebenheit und Pirna-Sonnenstein in den Straßengraben gerutscht und danach umgekippt. © Marko Förster

Der Fahrer eines Kranfahrzeuges musste am späten Dienstagnachmittag auf der S 168 zwischen Ebenheit und Pirna-Sonnenstein aufgrund eines Fahrzeuges im Gegenverkehr ausweichen. Dabei kam der 45-Tonnen-Kran von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben, wo das Fahrzeug umkippte. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt. Die Fahrbahn musste am Unfallort komplett gesperrt werden.

Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr fingen auslaufende Betriebsflüssigkeiten auf und reinigten die Fahrbahn. Die Bergung des Fahrzeuges dauerte bis zum Mittwochmorgen gegen 4 Uhr. Die Verbindung zwischen Pirna und Struppen war mehr als zehn Stunden gesperrt. (SZ)

Polizei fasst Täter

Freital. In einem Geschäft auf der Dresdner Straße stahl ein zunächst unbekannter Täter am Dienstagvormittag eine Schachtel Zigaretten im Wert von 3,90 Euro. Als er das Geschäft verlassen wollte, wurde er durch die Verkäuferin angesprochen und zur Herausgabe der Zigaretten aufgefordert. Wie die Polizei weiter berichtet, schlug der Täter ihr daraufhin ins Gesicht und verletzte sie leicht. Er verließ er den Ort, ohne die Zigaretten hauszugeben.

Den alarmierten Polizeibeamten gelang es, den Täter in der Umgebung zu stellen und vorläufig festzunehmen. Es handelt sich um einen 57 Jahre alten Mann, welcher keinen festen Wohnsitz hat. (SZ)

