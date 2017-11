45-Jähriger stirbt bei Unfall

Symbolbild © Lukas Schulze/dpa

Hainichen. Bei einem Verkehrsunfall in Hainichen ist am Sonntagnachmittag ein 45 Jahre alter Autofahrer tödlich verunglückt. Er kam gegen 16.25 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Pkw Mercedes auf der Mittweidaer Straße stadteinwärts in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Auto gegen einen Baum sowie einen Container, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann war vor Ort nicht ansprechbar und verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Der Sachschaden soll bei rund 6000 Euro liegen.

