45-Jähriger rutscht an Stiege ab Knapp 15 Meter fiel ein Dresdner in die Tiefe. Seine Rettung war zur fortgeschrittenen Stunde aber schwierig.

Durch die Dunkelheit war die Rettung des Mannes schwierig. © Marko Förster

Bad Schandau/Dresden. An der Stiege am Zauberstab rutsche ein Mann aus Dresden rund 15 Meter in die Tiefe. Der 45-Jähriger war mit seiner Frau und zwei Kindern am Sonntagabend wandern. Nach dem Sturz war er ansprechbar und klagte über Rücken- und Beckenschmerzen und Atemprobleme sowie starke Schmerzen. Die Frau reagierte richtig und alarmierte über die Rettungsleitstelle in Dresden die Bergwacht. Die Dresdner Kameraden, die am Wochenende Dienst in der Bergwachtstation Rathen hatten, rückten aus. Gegen 19 Uhr trafen sie am Unglücksort ein und kümmerten sich um den Verletzten. Eine Rettung des 45-Jährigen mit dem Hubschrauber mit Winde war aufgrund der eingesetzten Dunkelheit nicht mehr möglich. Somit wurden die Kameraden der Bergwacht-Alarmgruppen von Bad Schandau und Sebnitz nachalarmiert. Per Seilsicherung wurde der Verunglückte durch das schwere Gelände über die Westelschlüchte abtransportiert. Nach rund anderthalb Stunden wurde der Mann an die Besatzung eines Rettungswagens vom DRK und an den Notarzt übergeben. Schließlich wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Nach gut fünf Stunden war der Einsatz für die zwölf Kameraden der Bergwacht beendet. (szo)

