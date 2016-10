45 Autofahrer abgemahnt Die Halbzeitbilanz von „Blitz für Kids 2016“ fällt durchwachsen aus. Ab jetzt wird abgestraft.

Die Polizeidirektion Görlitz hat die „Halbzeitbilanz“ der Aktion „Blitz für Kids 2016“ vorgelegt, die seit Montag vergangener Woche und noch bis zum Freitag dieser Woche in den Landkreisen Bautzen und Görlitz stattfindet. Die Verkehrssicherheitsaktion verläuft in zwei Etappen – einer mehr mit Ermahnung, einer mehr mit Bestrafung. In den ersten fünf Tagen hätten 45 Autofahrer in die Augen mahnender Grundschüler geblickt, heißt es. Seit Anfang dieser Woche werden es die Tempomesser der Polizisten bei Verstößen nicht mehr bei mahnenden Worten belassen.

In den Landkreisen Bautzen und Görlitz wurde an insgesamt 15 Orten der Verkehr überwacht. Die Messteams haben die Geschwindigkeit von rund 470 Fahrzeugen geprüft, in 322 Fällen wurden die Fahrer angehalten. Dabei verteilten die Grundschüler in 277 Fällen eine grüne Karte und bedankten sich. 45 Autofahrer erhielten eine gelbe Karte, denn sie waren zu schnell gefahren. Die höchste Überschreitung betrug 20 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften. Nun geht es also direkt an die Geldbörsen der Betroffenen. Den ertappten Schnellfahrern werden die Polizisten ein Verwarn- oder Bußgeld für die festgestellten Ordnungswidrigkeiten auferlegen.

Die Verkehrssicherheitsaktion „Blitz für Kids“ soll Autofahrer auf die Gefahren von überhöhter Geschwindigkeit, insbesondere vor Schulen, aufmerksam machen und damit einen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr leisten. (szo)

