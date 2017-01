44 kostenlose Parkplätze Dort wo einst Wohnblöcke standen, gibt es nun Spielplätze, Parkplätze und viel Grün.

Coswig. Im März 2015 wurde der Wohnblock Lindenauer Straße 9 a abgerissen. Es war der letzte Rückbau, der im Städtebaulichen Entwicklungskonzept festgeschrieben war. Nun ist die Neugestaltung des Areals fast abgeschlossen.

Die Fläche an der Lindenauer Straße war nach dem Abriss zunächst von der Wohnbau- und Verwaltungs-GmbH Coswig als Zwischenlager für die Baumaterialien genutzt worden, die bei der Freiflächengestaltung an der Breiten Straße Verwendung fanden.

Im Herbst begann an der Lindenauer Straße der Bau von 44 neuen Parkplätzen, die laut Stadtverwaltung vor allem für die Bewohner der Hochhäuser Am Ringpark und der Lindenauer Straße gedacht sind. Sie sind kostenlos und können zeitlich unbegrenzt genutzt werden. Sobald das Wetter es zulässt, sollen etwa 40 Bäume und Sträucher dafür sorgen, dass sich die neu gestaltete Fläche in die Umgebung einfügt. Damit findet die letzte Maßnahme in puncto Außenanlagengestaltung für die Flächen ihren Abschluss. (SZ)

