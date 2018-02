44-Jährige vertreibt Einbrecher

Großenhain. Ein 24-Jähriger war am Montagnachmittag mit einem Passat auf der B101 zwischen Stroga und Frauenhain unterwegs, als in Höhe des Abzweigs nach Treugeböhla plötzlich ein Reh seinen Fahrtweg kreuzte. Der Wagen erfasste das Tier. Der bei dem Zusammenstoß entstandene Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle.

Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Gröditz. Diebe sind offenbar in der Nacht zu Montag in einen Kleintransporter auf der Mozartallee in Großenhain eingebrochen. Aus dem Sprinter stahlen sie verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der Sachschaden am Mercedes beträgt etwa 100 Euro.