44-Jährige stirbt bei Autounfall Zwei Fahrzeuge sind im Landkreis Meißen frontal zusammengeprallt. Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät.

© dpa

Eine 44-Jährige ist bei einem schweren Autounfall in der Nähe von Meißen gestorben. Ein 70-Jähriger sei aus bisher ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße B 6 nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal in das entgegenkommende Auto der 44-Jährigen gerast, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Die Frau wurde in dem Wagen eingeklemmt. Sie erlag noch am Freitagabend ihren schweren Verletzungen. Der 70-Jährige und seine 67 Jahre alte Frau erlitten leichte Verletzungen. Die B 6 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. (dpa)

zur Startseite