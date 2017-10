4 300 Unterschriften gegen Globus Eine Bürgerinitiative hat ihre Petition an die Stadt überreicht. Die hat sich kürzlich klar gegen den Markt ausgesprochen.

Die Stadtverwaltung hat sich klar gegen die Ansiedlung des Handelsriesen Globus am Alten Leipziger Bahnhof ausgesprochen. © Rene Meinig

Es wurde ein weiteres Zeichen gegen Globus in der Leipziger Vorstadt gesetzt: Die Bürgerinitiative „Wohnen am Leipziger Bahnhof“ hat ihre Petition gegen die Errichtung eines 8 000-Quadratmeter-Markts an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) übergeben. Die Resonanz war groß. Über 4 300 Unterschriften wurden online sowie in Listen und auf Postkarten gesammelt. „Diese vielfältige Unterstützung unseres Anliegens kann jetzt nicht mehr vom Stadtrat ignoriert werden“, sagt Initiatorin Judith Brombacher.

Auch die Stadtverwaltung hat sich indes klar gegen die Ansiedlung des Handelsriesen Globus am Alten Leipziger Bahnhof ausgesprochen. Im neuen Masterplan für die Leipziger Vorstadt – eine Art Zukunftsvision für das bislang unbebaute Areal an der Leipziger Straße – hat der rund 8 000 Quadratmeter große Vollsortiment-Markt keinen Platz mehr. Gab es zuvor noch eine Variante mit, sowie eine ohne Globus, bittet die Verwaltung den Stadtrat nun um Zustimmung für Wohnungsbau mit kleinteiligem Gewerbe. Dafür setzt sich auch die Bürgerinitiative weiter ein. So soll es demnächst Informationsveranstaltungen geben. Unter anderem ist eine Gesprächsrunde zum Thema Bebaubarkeit des Geländes geplant. Auch über die Auswirkung eines Globus-Markts auf Verkehr und Luft soll gesprochen werden.

Das Unternehmen ist allerdings bereits Eigentümer des Areals. Wenn der derzeit geltende Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan aufgehoben wird, könnte also ein zweiter Fall Marina Garden drohen. Sprich: Weigert Globus sich, das Grundstück zu verkaufen, passiert dort gar nichts. Allerdings hatte das Unternehmen mehr Gesprächsbereitschaft signalisiert. Gemeinsam mit Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) sind die Mitarbeiter bis Jahresende auf der Suche nach einem Alternativstandort. Das hatte der Stadtrat gefordert.

