4 300 Besucher beim Herbst-Naturmarkt Die Veranstaltung des Biosphärenreservates fand zum 20. Mal statt. Aber es gab noch einen anderen Grund zum Feiern.

Beim Naturmarkt gibt es immer jede Menge zu sehen. © Bernhard Donke

Großer Andrang herrschte beim Herbst-Naturmarkt auf dem Gelände der Biosphärenreservatsverwaltung in Wartha am Sonnabend. Zur 20. Auflage der Veranstaltung kamen etwa 4 300 Gäste, berichtet Christina Schmidt, Sachbearbeiterin im Bereich Öffentlichkeitsarbeit des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. An den zahlreichen Ständen boten Händler unter anderem Pflanzen, Holz-, Töpfer- und Textilwaren und frische Lebensmittel aus der Region an. Außerdem ließen sich zahlreiche Handwerker bei ihrer Arbeit zuschauen. „So lernten die Besucher beispielsweise das Buttern oder Korbflechten kennen“, sagt Christina Schmidt.

Darüber hinaus gab es mehrere Gründe zum Feiern. Zum einen das Jubiläum der Veranstaltung. Die Fotoausstellung „20 Jahre Herbst-Naturmarkt“ spannte den Bogen vom ersten Warthaer Naturmarkt im Jahr 1998 bis heute. Zum anderen erhielt das Biosphärenreservat für weitere zehn Jahre den Unesco-Titel verliehen. Am „Haus der tausend Teiche“ wurde das neue Logo in sorbischer Sprache enthüllt. – Auch sonst stand der Markt ganz im Zeichen des deutsch-sorbischen Miteinanders. So informierte die Sorbische Kulturinformation über das Thema Blaudrucke, ein Sattler aus Bautzen stellte typisch sorbisches Osterreiterzaumzeug vor und eine Trachtenschneiderin aus Räckelwitz informierte die Marktbesucher über verschiedene sorbische Bräuche.

Vielfältige kulturelle Darbietungen rundeten das Programm des Jubiläums-Herbstmarktes in Wartha ab. Dazu gehörten ein Kinderlieder-Programm von Stickel & Schulze sowie frohe Tänze der Volkstanzgruppe aus Schmerlitz. Der nächste Naturmarkt findet am 28. April kommenden Jahres in Wartha statt. (szo)

zur Startseite