43-Jährige aus Bautzen vermisst Christina Ramm ist seit Dienstagnachmittag verschwunden. Die Polizei schließt eine Gefahr für die Frau nicht aus.

Das ist die vermisste Christina Ramm aus Bautzen. © Polizei

Die Polizei ist auf der Suche nach Christina Ramm und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Die 43-Jährige verschwand am Dienstagnachmittag aus ihrer Wohnung in Salzenforst. Nach den derzeitigen Erkenntnissen trug sie keine der Witterung angepasste Bekleidung und war lediglich mit einer weißen Jogginghose und einem roten Pullover bekleidet. An den Füßen trug sie lediglich Socken beziehungsweise gar keine Kleidungsstücke. Der derzeitige Aufenthaltsort von Frau Ramm ist unbekannt. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Eine Gefahr für Leib und Leben kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Vermisste ist 1,55 Meter groß und zierlich. Sie hat kurzes grau-blondes Haar.

Wer die Gesuchte seit ihrem Verschwinden gesehen hat oder Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unverzüglich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bautzen, Telefon: 03591 3560, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

