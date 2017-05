423 haben schon bezahlt Über 349 000 Euro hat die Stadt bei der Ablösung des Ausgleichs fürs Sanierungsgebiet Innenstadt eingenommen. Trotz Rabatt.

Bis Jahresende 2016 haben 421 Grundstückseigentümer ihren Ausgleichsbeitrag für das Sanierungsgebiet Stadtkern bezahlt – und damit 20 Prozent Verfahrensnachlass gespart. Ein Ausgleich wurde 2013 mit knapp 800 Euro bezahlt, ein weiterer mit 1419 Euro in diesem Jahr. Beide Fälle lösten aber ohne den Rabatt ab. Das ergab eine aktuelle Vorlage für den Stadtrat.

Die Eigentümer müssen den Ausgleichsbeitrag für die Steigerung des Bodenwertes ihrer Grundstücke zahlen. Wie viel, das ermittelte der Gutachterausschuss im Landkreis. Die Zahlung des Ausgleichsbeitrages bis ein Jahr vor Abschluss der Sanierung Ende 2017 war im Rahmen einer freiwilligen Vereinbarung mit der Stadt möglich. Das brachte der Kommune Einnahmen von fast 349 000 Euro ein. „Dieses Geld kann wiederum für öffentliche Investitionen im Sanierungsgebiet verwendet werden“, heißt es in der Vorlage. Eingesetzt werden die Gelder für die Umgestaltung der Wallanlage im Bereich der Weberallee. Dort blieb im ersten Bauabschnitt ein nicht förderfähiger Eigenanteil von etwa 110 000 Euro übrig. Alle weiteren Bauabschnitte laufen über das Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz.

4,5 Prozent der Erhebungsfälle, also noch 19 Grundstücke, haben nicht vorzeitig abgelöst und bekommen nun ab 2018 einen Einzelbescheid. Die Stadt rechnet dabei mit weiteren über 26 000 Euro Einnahmen. Allerdings fallen auch weitere Kosten an. So müssen für ein Einzelgutachten an den Gutachterausschuss jeweils rund 600 Euro gezahlt werden. Auch Honorare für den Sanierungsträger STEG schlagen noch zu Buche. Trotzdem wird das Sanierungsgebiet Stadtkern als großer Erfolg gewertet. Eine vollständige Behebung aller städtebaulichen Ärgernisse war indes weder möglich noch erforderlich. (krü)

