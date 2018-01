41 Welpen und neun tote Wölfe in der Oberlausitz Das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“, das Bundesamt für Naturschutz und der DBBW haben nun aktuelle Informationen zum Raubtier gebeben. Die SZ fasst die Fakten zusammen.

16 Wolfsgebiete gibt es in Sachsen. So meldet es die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf mit Sitz in Görlitz (DBBW). Zwölf Rudel haben ihr Revier in der Oberlausitz. Das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“, das Bundesamt für Naturschutz und der DBBW haben nun aktuelle Informationen zum Raubtier gebeben. Die SZ fasst die Fakten zusammen.

Fakt 1: Acht Oberlausitzer Rudel hatten 2016/2017 Nachwuchs

Mindestens 39 Welpen wurden 2016 in Sachsen geboren – und zwar in zehn Rudeln, acht lagen in der Oberlausitz. Für 2017 liegen keine abschließenden Daten vor. Laut der DBBW gibt es derzeit bei allen zwölf Oberlausitzer Wolfsfamilien Nachwuchs, sowie in vier weiteren Sächsischen Territorien. In Sachsen wurden mindestens 48 Welpen geboren, in den Landkreisen Görlitz und Bautzen wenigstens 41 davon, die meisten – sieben – beim Knappenroder Rudel. Da es beim Cunewalder Paar Nachwuchs gibt, zählt es nun als Rudel.

Fakt 2: Einige Wölfe besiedeln neue Territorien und gründen neue Familien

Es gab Verschiebungen bei den Territorien und Wolfsfamilien. Die ehemalige Fähe des Kollmer Rudels, das als verschwunden gilt, hatte mit einem aus dem Milkeler Rudel stammenden Rüden in den Königshainer Bergen ein neues Rudel gegründet. Im vorigen Jahr hat ein Wolfspaar im Bereich Kollm/Hohe Dubrau ein Rudel etabliert. Die Fähe stamme aus dem Daubaner und der Rüde aus dem Nieskyer Rudel. Im Bereich Löbau/Zittau gibt es seit 2014/15 immer wieder einzelne Hin- und Nachweise. Unklar sei, ob es sich um abwandernde Wölfe aus anderen Gebieten gehandelt hat. Für Bernstadt auf dem Eigen liegen mehrere Fotofallenaufnahmen von mindestens einem Wolf vor. Im Biehainer Rudel ist seit 2016 der „neue „Mann“ der ehemalige Rüde des polnischen Ruszów-Rudels.

Fakt 3: Im Jahr 2017 gab es zwölf tote Wölfe im Freistaat Sachsen

Laut dem Kontaktbüro wurden seit Anfang 2017 im Freistaat zwölf tote Wölfe erfasst; neun in der Oberlausitz. Acht kamen bei Autounfällen, zwei bei einem Zusammenstoß mit einem Zug um. Ein Wolf, mit starken Anzeichen von Räude, starb eines natürlichen Todes. Bei einem Tier sei die Todesursache unklar. Die genetische Untersuchung der am 3. November 2017 auf der Bundesstraße 115 zwischen Ödernitz und Kodersdorf (Landkreis Görlitz) überfahrenen Wölfin ergab, dass es sich um die Fähe des Königshainer-Berge-Rudels handelt.

Fakt 4: Hund-Wolfsmischlinge in der Oberlausitz eher unwahrscheinlich

Auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf in Thüringen hat sich eine Wölfin mit einem Hund gepaart. Nun gibt es Hybrid-Nachwuchs, also eine Mischung aus Hund und Wolf. Thüringens Umweltministerium hat entschieden, dass die Mischlinge eingefangen werden sollen. Man will sie im alternativen Bärenpark Worbis unterbringen. Auch die Oberlausitz hatte 2003/2004 einen solchen Fall. Heute hält Wolfsexpertin Ilka Reinhardt vom Lupus-Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschlandes für unwahrscheinlich, das so etwas hier wieder vorkommt. Das passiere eigentlich nur, wenn Einzeltiere weit ab von anderen Wolfsvorkommen leben und keinen Partner finden. In der Oberlausitz gebe es aber eine hohe Wolfsdichte. Wahrscheinlich sei eine Paarung mit einem Hund auch in Regionen, wo Wölfe gejagt werden. Dann werde mitunter in einem Rudel der Rüde abgeschossen und das in der Ranz-, also Paarungszeit. Dann könne die Fehe auf der Suche nach einem Partner an einen Hund geraten. In Lettland sei dies beispielsweise der Fall.

Fakt 5: Ein Welpe aus dem Milkeler Rudel mit Gummi beschossen

Seit August wurden mindestens vier Welpen aus dem Milkeler Rudel auffällig. Sie näherten sich ohne Scheu Menschen. Ob sie gefüttert worden sind, ist unbekannt. Die Vergrämung der Tiere – Beschuss mit Gummimunition – wurde beschlossen und gelang in einem Fall. Der Welpe habe unverzüglich die Flucht ergriffen. Die Situation soll weiter beobachtet werden. Wenn nötig, werde die Vergrämung fortgesetzt.

Fakt 6: Rosenthaler Rudel hat über 220 Nutztiere gerissen

Seit 2013 hat das Rosenthaler Rudel bei 62 Übergriffen über 220 Nutztiere gerissen. Das Territorium dieser Tiere ist das sächsische Wolfsgebiet mit den meisten Angriffen auf Schafe, Ziegen und Co. Anfangs wurden nur unzureichend oder nicht geschützte Herden attackiert. Später wurden Elektrozäune übersprungen. Das Kontaktbüro empfiehlt zum Herdenschutz Elektrozäune in Kombination mit Flatterband und für Schafherden mit mehr als 100 Tieren mindestens zwei Herdenschutzhunde.

