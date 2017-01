Sportlerumfrage 41 Vorschläge aus 15 Vereinen Die Kandidatenliste wird jetzt erstellt. Die Sportler des Jahres werden dann am 1. April im Riesaer Stern geehrt.

Katrin Kramer ist die Geschäftsführerin des Kreissportbundes (KSB) Meißen.

Das ist kein Aprilscherz: Die Sportgala von Landkreis, Kreissportbund und Sächsischer Zeitung findet in diesem Jahr tatsächlich am 1. April statt, Bis zum Mittwoch konnten die Sportvereine ihre Vorschläge beim KSB einreichen. KSB-Geschäftsführerin Katrin Kramer hat Fragen zur Umfrage und zur Gala beantwortet.

Frau Kramer, wie viele Vereine haben denn bis zum Mittwoch Vorschläge eingereicht?

Bei uns sind insgesamt 41 Vorschläge aus 15 Vereinen eingegangen. Die Palette reicht von Medaillengewinnern bei Weltmeisterschaften bis hin zu Sachsen- und anderen regionalen Meistern und Platzierten.

Was passiert jetzt mit den eingereichten Unterlagen?

Vertreter des KSB und der SZ werden am 6. Februar zusammensitzen, die Vorschläge prüfen und daraus dann die Kandidatenliste erstellen.

Wann beginnt die Sportlerumfrage?

Am 3. März. An diesem Tag werden sämtliche Kandidaten sowie der Tippschein im Amtsblatt des Landkreises Meißen veröffentlicht. Auch in der SZ startet die Umfrage an diesem Tag. Der Tippschein wird dann in den Folgetagen mehrmals in der SZ zum Ausschneiden und Ausfüllen veröffentlicht. Auch eine Online-Abstimmung soll wieder möglich sein. Einzelheiten gibt es zum Umfrage-Start.

Am 1. April findet dann die Sportlergala statt – diesmal in der Riesaer Stadthalle „Stern“. Warum? Und was ist dort geplant?

Wir haben uns diesmal bewusst für Riesa entschieden. Wir führen nun mal eine kreisweite Sportlerumfrage durch. Da liegt es nahe, auch einmal in den Teil des Landkreises zu gehen, der seit 2008 mit zum Landkreis Meißen gehört. Die Börse in Coswig war immer ein hervorragender Gastgeber. Der „Stern“ in Riesa wird uns sicher ein ebenso guter Partner sein. Der Veranstaltungstag selbst wird natürlich ganz im Zeichen der Gewinner stehen. Garniert wie immer mit einem sportlich-lockeren Rahmenprogramm, dessen Einzelheiten aber noch nicht verraten werden.

Gespräch: Thomas Riemer

