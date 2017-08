41-Jährige bei Unfall schwer verletzt An einer Kreuzung kollidierte die Smartfahrerin mit einem entgegenkommenden Audi. Mit schweren Verletzungen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 41 Jahre alte Frau ist am Mittwoch bei einem Unfall in Radebeul schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war sie mit ihrem Smart vom Parkplatz der Stadtverwaltung auf die Pestalozzistraße in Richtung Hauptstraße aufgefahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Audi, der die Pestalozzistraße aus Richtung Hauptstraße befuhr

Die Smartfahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Audifahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 6.000 Euro. (SZ)

zur Startseite