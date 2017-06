40 000 Euro für den Nachwuchssport Insgesamt neun Vereine können sich über Fördergeld freuen. Einer stellte zum ersten Mal einen Antrag.

Neun Sportvereine in Riesa können sich über städtische Fördergelder für den Nachwuchsleistungssport freuen. Die entsprechenden Mittel gab der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung frei. Wie im Vorjahr standen 40 000 Euro zur Verfügung. Den größten Teil davon – rund 25 000 Euro – erhält der SC Riesa. Das Geld verteilt sich dort allerdings auf neun Sportabteilungen, vom Schwimmen mit etwa 8 800 Euro bis zum Radsport (600 Euro). Als neuer Antragsteller traten in diesem Jahr laut Stadtverwaltung die Tischtennisfreunde Riesa auf, die ihre Nachwuchsarbeit persönlich im Fachamt vorgestellt und belegt hätten. Sie bekommen in diesem Jahr bis zu 111,22 Euro an Fördermitteln. (SZ)

Die Fördersummen gerundet im Überblick: SC Riesa 24 750 Euro, BSG Stahl Riesa 5 730 Euro, ESV Lok Riesa 3 790 Euro, SG Canitz 2160 Euro, Riesaer Athletikclub 1 160 Euro, Riesaer Cheerleaderverein 990 Euro, Riesaer Wassersportverein 720 Euro, VfL Riesa 580 Euro, Tischtennisfreunde Riesa 110 Euro.

