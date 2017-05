40 000 Euro für Schulen und Vereine In Großröhrsdorf bewährt sich das Miteinander auf vielen Gebieten. Dank großzügiger Spender aus der Wirtschaft.

Anlage freigegeben: Christoph Baum von der ONI Wärmetrafo GmbH in Lindlar, Falk Liebsch von der ONI Temperiertechnik in Großröhrsdorf, Bürgermeisterin Kerstin Ternes und Maik Eckert von der SG Großröhrsdorf schnitten das Band durch – mit Nils Boden und Moritz Dangrieß. © privat

Mehr als 160 Kinder und Jugendliche aus 14 Vereinen aus der Region kämpften jetzt um die besten Plätze im Vier- beziehungsweise Fünfkampf. Die Leichtathleten der SG Großröhrsdorf hatten dafür immerhin zur offenen Kreismeisterschaft ins Rödertalstadion am Festplatz geladen. Doch bevor es richtig losgehen konnte, gab es noch ein echtes Highlight – den feierlichen Banddurchschnitt für die neue Weitsprunganlage mit Erstsprung. Darüber freuen sich nicht nur die Schüler und Lehrer im benachbarten Schulzentrum, sondern auch die Leichtathleten der Sportgemeinschaft.

Die Sportler hatten schon vor Jahren auf den nicht so optimalen Zustand der Anlage hingewiesen. Auch der Stadt war das seit längerem bekannt. In den 90er-Jahren konnte man noch mit eigenen Mitteln das Stadion sanieren. Bürgermeisterin Kerstin Ternes: „Aktuell ist die Haushaltslage jedoch angespannt.“ Also entschloss man sich zu einer Spendenanfrage bei einem im Ort ansässigen Unternehmen. Die erreichte Wolfgang Oehm, den Geschäftsführenden Gesellschafter der ONI Wärmetrafo GmbH, die in Großröhrsdorf ein Tochterunternehmen betreibt. Die Firma ONI engagiert sich seit vielen Jahren in verschiedenen sozialen Projekten. So unterstützte sie in den letzten fünf Jahren mit satten 1,2 Millionen Euro derartige Vorhaben. Dass eine solche Sanierung der Weitsprunganlage wichtig ist, machte der ONI-Geschäftsführer am Beispiel der Lehrausbildung im Unternehmen fest. „Wir wurden bester Lehrbetrieb unter 33 000 Konkurrenten. Junge Talente muss man fördern und fordern. Dafür bedarf es aber geeigneten Rahmenbedingungen. Und wenn man keine optimale Weitsprunganlage hat, kann man nicht weit, sondern nur kurz springen“, so Oehm. Stattliche 15 000 Euro stellte das Unternehmen bereit.

Weitsprunganlage kostete 40 000 Euro

Bereits im Herbst 2016 begannen die Bauarbeiten an der Anlage. Die Technischen Dienste bereiteten noch vor der Winterpause die 45 Meter lange Anlaufbahn mit Unterbau und Dränage vor. Im April schließlich brachte eine Fachfirma die Tartan-Bahn mit Markierungen für Weit- und Dreisprung auf. Eine Einfassung aus Gummi, welche die Sportler beim Fall vor Verletzungen schützen soll, komplettiert die Anlage. Insgesamt hat die Erneuerung der Weitsprunganlage rund 40 000 Euro gekostet. Allein das Aufbringen der Tartanbahn schlug mit 20 000 Euro zu Buche. Und so erfolgten nach dem Banddurchschnitt – Erstsprünge. Nils Boden und Moritz Dangrieß landeten sanft und sicher in der neuen Sprunggrube und gaben damit die Weitsprunganlage frei. (szo)

