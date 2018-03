40000 Euro für junge Leistungssportler Wer Kinder und Jugendliche trainiert, kann dafür jetzt Geld von der Stadtverwaltung beantragen.

Riesa. Wie schon in den vergangenen Jahren wird die Stadt Riesa in diesem Jahr junge Leistungssportler voraussichtlich mit 40 000 Euro unterstützen. Noch steht der Haushalt allerdings nicht. Trotzdem können die Vereine schon ihre Anträge stellen. Die letzte Möglichkeit dafür besteht am Donnerstag, 15. März. Aussicht auf Erfolg haben die Anträge jener Riesaer Vereine, die vom jeweiligen Sportfachverband und dem Landessportbund anerkannte Nachwuchsleistungssportentwicklung beziehungsweise Kinder- und Jugendsport mit Leistungsorientierung betreiben.

Die Richtlinie für die Förderung des Nachwuchsleitungssports wurde überarbeitet. Die neue Fassung ist seit 1. Januar in Kraft. Die Richtlinie sowie die Antragsformulare sind im Internet unter www.riesa.de in der Rubrik „Service/Dienstleistungen/Förderung von Projekten und Vereinen“ zu finden.

Es werden nur Anträge bearbeitet, die fristgemäß in der Stadtverwaltung Riesa eingegangen sind. Es zählt das Datum des Posteingangsstempels. (SZ)

Auskünfte erteilt das Amt für Bildung, Kultur und Soziales unter 03525 700481.

