40 000 Euro fließen nach Jahnishausen Die Lebenstraumgemeinschaft freut sich über den zweiten Platz beim Deutschen Alterspreis. Das Geld kann sie gut gebrauchen.

Kreativ modernisiert: Die Lebenstraumgemeinschaft Jahnishausen ist beim Deutschen Alterspreis mit dem zweiten Preis ausgezeichnet worden. Mittlerweile wohnen in der genossenschaftlich organisierten Gemeinschaft 42 Erwachsene und fünf Kinder. © Sebastian Schultz

Die Lebenstraumgemeinschaft Jahnishausen ist beim Deutschen Alterspreis mit dem zweiten Preis ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung am Dienstagabend in Berlin würdigte die Jury die Bewohner der Gemeinschaft als Vorbild und Inspiration dafür, wie Menschen ihre Wünsche für das Wohnen im Alter selbst gestalten und kreativ umsetzen können.

Der zweite Platz ist mit 40 000 Euro dotiert. Geld, das die Gemeinschaft in Jahnishausen gut gebrauchen kann, um auf dem ehemaligen Rittergut weitere Räume für neue Bewohner herzurichten.

Fünf aktuelle Bewohner aus der Lebenstraumgemeinschaft waren zur Preisverleihung nach Berlin gereist. Darunter auch Inka Engler: „Das war schon eine sehr spannende Angelegenheit. Erst wurden alle sieben Projekte vorgestellt und später die drei Gewinner ausgezeichnet. Der Jubel war schon sehr groß, als wir aufgerufen wurden.“ Besonders gefallen habe ihr die Laudatio, in der belebende Wirkung der Teilhabe von älteren Menschen in der Gemeinschaft beschrieben wurde, so Engler. Alle, auch Senioren bis ins hohe Alter, beteiligen sich in Jahnishausen so gut es geht an gemeinschaftlichen Debatten und Entscheidungen sowie an Tätigkeiten wie Kochen, Renovieren oder Gartenarbeit.

Den mit 60 000 Euro dotierten Hauptpreis bekam das „Lebens-Phasen-Haus“ aus Tübingen. Dort sollen technische Neuerungen älteren Menschen das Leben erleichtern. Der dritte Preis ging nach Hamburg an ein mulitkulturelles Pflegeheim, in dem Bewohner aus ganz unterschiedlichen Herkunftsländern gemeinsam alt werden.

Glückwünsche vom OB

Extra zur Preisverleihung angreist war auch Riesas Oberbürgermeister Marco Müller (CDU): „40 000 Euro für unsere Jahnishausener Lebenstraumgemeinschaft! Herzlichen Glückwunsch!“, postete er danach bei Facebook.

Den Heimweg aus der Hauptstadt traten die Entsandten aus der Lebentraumgemeinschaft am Mittwoch an – mit dem Preis im Gepäck. Sie erwartete ein herzlicher Empfang.

Die Lebenstraumgemeinschaft wurde 2001 von sieben Frauen auf dem Rittergut in Jahnishausen gegründet. Mittlerweile wohnen in der genossenschaftlich organisierten Gemeinschaft 42 Erwachsene und fünf Kinder – je nach Wünschen und Bedürfnissen in Wohngemeinschaften oder Einzelwohnungen. Mehr als die Hälfte der Bewohner ist älter als 60 Jahre. Sie alle engagierten sich im Rittergut oder in der Region und gestalteten in der Gemeinschaft ihren Lebens- und Wohnraum gemeinsam, heißt es seitens der Robert-Bosch-Stiftung, die den Preis auslobt. Damit verdeutliche die Initiative das Potenzial, das auch noch im Alter in einer Gemeinschaft stecke.

Mit dem Deutschen Alterspreis zeichnet die Robert-Bosch-Stiftung seit 2012 Initiativen aus, die das Alter als attraktive und aktive Lebensphase zeigen. Jeder dritte Einwohner Deutschlands wird im Jahr 2060 über 65 Jahre alt sein. Schirmherrin ist Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig von der SPD. Für den diesjährigen Allterspreis gab es knapp 150 Bewerbungen. (epd/veb)

