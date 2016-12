40 000 Euro an einen Schwindler verloren? In Zittau will ein Mann günstig Euro in Kronen tauschen – und überprüft die erhaltenen Geldbündel zu spät.

Symbolbild. © dpa

Zittau. Zu verlockend muss der Umtauschkurs gewesen sein, der einem 25-jährigen Tschechen in Zittau angeboten wurde. 40 000 Euro wollte dieser in tschechische Kronen umtauschen. Das Geschäft sollte nach Angaben des Geschädigten in einem Zittauer Café an der Böhmischen Straße vonstattengehen.

Dort übergab er am Mittwoch, gegen 10 Uhr, die fünfstellige Summe in bar an einen polnischen Staatsbürger, der ihm dafür die entsprechende Summe in Kronen in Form von Geldbündeln aushändigte. So weit die Aussage des Tschechen gegenüber der Zittauer Polizei. Allerdings verpasste es der umtauschwillige Mann, die erhaltenen Scheine sofort zu überprüfen. Erst zu Hause stellte er fest, dass nur die äußeren Banknoten der Bündel tatsächlich Banknoten waren – und wertlosem Papier als Verpackung dienten.

Die hinzugezogene Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie der Kontakt der beiden Männer zustande gekommen ist, sei Gegenstand der laufenden Untersuchung, teilte Polizeisprecher Tobias Sprunk auf SZ-Nachfrage mit. Auch über die Herkunft der 40 000 Euro gibt es keine Angaben. (szo)

zur Startseite