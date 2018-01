4 000 Rucksäcke für Tansania Zurzeit werden die Schultaschen versandfertig gemacht. Noch im Januar sollen die Spenden auf Reise gehen.

Katrin Pilz (l.) und Claudia Mickel-Fabian packen in Schmochtitz Rucksäcke ein, die aus Geldspenden finanziert werden. Die Männer um Reinhard Pappai (M.) machen die Bananenkisten versandfertig. © Carmen Schumann

Bautzen. Die Bananenkisten stapeln sich bis fast unters Dach der Getreide-Lagerhalle in Schmochtitz. Und immer wieder fahren Autos vor, die weitere Kisten aus den Kirchgemeinden des Kirchenbezirkes Bautzen-Kamenz anliefern. Die Kisten, die einst mit Südfrüchten nach Deutschland kamen, sollen nun wieder zurück nach Afrika gehen. Jetzt sind sie aber mit blauen Rucksäcken gefüllt. Und die Taschen wiederum enthalten alles, was ein Schulanfänger in Tansania benötigt: von Schulheften über Stifte bis hin zu einem Handtuch sowie Geschirr und Löffel.

Die Spender aus den Kirchgemeinden, Schulen und Kindergärten bezahlten für einen Rucksack zehn Euro, nicht sehr viel Geld also. Für die Kinder aus 44 Schulen im Partner-Kirchenbezirk Meru sind die Rucksäcke dagegen ein sehr wertvoller Besitz. Die Rucksack-Aktion der Bautzener und Kamenzer, die in diesem Jahr zum zwölften Mal über die Bühne geht, sorgt dafür, dass kein Schulanfänger in der betreffenden Region mit leeren Händen zur Schule gehen muss. All die Dinge, die in dem Rucksack stecken, sind hierzulande Pfennigartikel, in Afrika dagegen für arme Menschen fast unbezahlbar.

Wie es in den Gemeinden des Partnerbezirks Meru zugeht, erfahren die Spender mithilfe einer Powerpoint-Präsentation, die Mitorganisatorin und Bezirkskatechetin Claudia Mickel-Fabian an Schulen und Kindergärten verschickte. Auf den Fotos, die die Bezirkskatechetin auf früheren Reisen nach Tansania aufgenommen hat, ist zu sehen, dass oft 40 bis 60 Kinder in einer Klasse lernen und manchmal nicht einmal ein richtiges Schulhaus vorhanden ist.

In diesem Jahr reisen die Rucksäcke alleine, das heißt, ohne dass jemand aus dem Bautzener Kirchenbezirk sie begleitet. Sie werden voraussichtlich nächste Woche per Lkw zum Dresdner Flughafen gebracht, wo sie nach Frankfurt am Main transportiert werden, um dann am Kilimanjaro-Airport von den tansanischen Partnern in Empfang genommen zu werden. „Die Organisation der Rucksack-Verteilung wissen wir beim dortigen Superintendenten Zakayo Pallangyo in guten Händen“, sagt Claudia Mickel-Fabian. Der Geistliche sei auch schon mehrfach in Deutschland zu Gast gewesen.

Eine Gruppe von etwa zehn Vertretern aus den betreffenden afrikanischen Kirchgemeinden sorgt dafür, dass die Rucksäcke bei ihren Empfängern ankommen. – Claudia Mickel-Fabian freut sich, dass es auch in diesem Jahr wieder gelungen ist, die benötigten 4 000 Rucksäcke zusammenzubekommen. Das heißt, es wurden etwa 3.000 Rucksäcke direkt von den Spendern gepackt. Weitere 1.000 Schultaschen, die aus Spendengeldern gekauft werden konnten, packt nun die Bezirkskatechetin zusammen mit Katrin Pilz von der Bautzener Superintendentur vor Ort in Schmochtitz ein.

Insgesamt etwa zehn Helfer sind zurzeit in der Getreidehalle zugange, um die Bananenkisten versandfertig zu machen. „Wir sind dem Schmochtitzer Landwirt Matthias Rebisch sehr dankbar, der uns die Halle nach 2017 bereits zum zweiten Mal zur Verfügung stellt“, sagt Mitorganisator Reinhard Pappai, Superintendent im Ruhestand. Dankbar sind die Tansania-Helfer auch dem Marktkauf. Von dort kommen die vielen Bananenkisten, die für den Zweck des Rucksack-Versands ideal geeignet sind. Geldspenden, die reichlich flossen, werden auch zur Finanzierung der Schulspeisung in den Schulen des Gebietes Meru verwendet.

