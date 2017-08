4000 Euro aus Gaststätte gestohlen Unbekannte Täter erbeuten eine hohe Geldsumme in Gablenz. Der Versuch, ein Fluchtfahrzeug zu stehlen scheiterte jedoch.

Unbekannte stahlen aus einer Gaststätte in Gablenz 4000 Euro Bargeld. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Gablenz. Zu einem Einbruch in einer Gaststätte ist es in der Nacht zum Donnerstag in Gablenz gekommen. Aus der Einrichtung in der Dorfstraße konnten die unbekannten Täter Bargeld in Höhe von 4000 Euro erbeuten. Für die Flucht wollten die Diebe zudem einen vor dem Lokal parkenden VW Caddy stehlen. Dies gelang nach Angaben der Polizei jedoch nicht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, eine Spur zu den Tätern wurde noch nicht entdeckt. (szo)

