400 Millionen Euro für schnelles Internet in Sachsen Mit viel Geld von Bund und Land soll der Technologie-Rückstand im Freistaat kleiner werden.

Der Breitbandausbau in Sachsen bekommt Schwung aus Berlin – mit Fördergeldern in dreistelliger Millionenhöhe. Wie Wirtschafts-Staatssekretär Stefan Brangs (SPD) gestern verkündete, hat der Bund Zuschüsse für insgesamt 18 neue Breitband-Ausbauprojekte für den ländlichen Raum in Sachsen bewilligt. Gefördert werden Vorhaben in den Landkreisen Nordsachsen, Bautzen und Vogtland sowie in der erzgebirgischen Gemeinde Gornau.

Berlin steuert rund 208 Millionen Euro bei, insgesamt werden gut 400 Millionen Euro eingesetzt, um Glasfasernetze in Dörfern und Kleinstädten zu verlegen oder andere Wege zu finden, schnelles Internet für Privathaushalte und Gewerbetreibende verfügbar zu machen. Der Freistaat kofinanziert den Ausbau des Turbo-Internets mit 100 Millionen Euro, den Rest müssen Kommunen und Wirtschaft aufbringen.

Brangs, der auch sächsischer Digital-Beauftragter ist, zeigte sich hochzufrieden: Alle aus Sachsen eingereichten Förderanträge seien erfolgreich gewesen, betonte er. Damit fließe in dieser Förderrunde fast ein Viertel der Bundesmittel in den Freistaat. Allein durch die Realisierung der nun geförderten Projekte werde die Quote der Versorgung mit Hochgeschwindigkeitsbreitband im Bereich 50 Mbit pro Sekunde in Sachsen von derzeit 51 auf 57 Prozent steigen. „Das würde bedeuten: rund 10 Prozent mehr an Haushalten im Freistaat Sachsen, die dann 50 Mbit bekommen.“, so Brangs. Bis 2018 soll nach den Plänen der Staatsregierung dieses Tempo flächendeckend verfügbar sein, bis 2025 sollen es dann sachsenweit 100 Mbit/s sein.

Der Breitbandausbau sei unerlässlich, um den Wirtschaftsstandort Sachsen auf dem Weg in die Digitalisierung fit zu machen, betonte Brangs. „Wer jetzt den Anschluss verpasst, der wird Regionen für Jahrzehnte von der Entwicklung abkoppeln.“ Dass Sachsen in Sachen schnelles Internet bislang hinterherhumpelte, räumte Brangs unumwunden ein. Den Schuld dafür gab er allerdings den Telekommunikationsunternehmen. Sie konzentrierten sich nur auf die lukrativen Projekte. Auch unwirtschaftliche Regionen ans schnelle Netz anzuschließen, gehört laut Brangs aber zur „Daseinsvorsorge“ und sei „eine sinnvolle Investition in die Zukunft, die sich sicherlich auszahlt.“

Den Millionen-Anschub will Brangs ausdrücklich als „Ermunterung“ für weitere Landkreise und Kommunen verstanden wissen – noch bis Oktober laufe die Bewerbungsfrist für die nächste Förderrunde. Der Verband der Sächsischen Wirtschaft begrüßte gestern das Breitband-Engagement von Bund und Freistaat, wies aber nachdrücklich darauf hin, dass „noch deutlich mehr Anstrengungen“ nötig seien.

