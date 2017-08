400 Kinderzeichnungen für den Zoo Mit den Bildern beteiligten sich kleine Gäste und ihre Familien am Malwettbewerb. Nun werden sie besonderer Schmuck.

zurück Bild 1 von 4 weiter Mareike Körner (v.) und Katharina Kanitz zeigen, wie die Kinderzeichnungen für die Ausstellung am Sonntag aufgefädelt wurden. Die Frauen sind beim Verein Lebenshilfe angestellt, der Träger des Zoos ist. Sie arbeiten unter anderem mit den Alpakas. © Steffen Unger Mareike Körner (v.) und Katharina Kanitz zeigen, wie die Kinderzeichnungen für die Ausstellung am Sonntag aufgefädelt wurden. Die Frauen sind beim Verein Lebenshilfe angestellt, der Träger des Zoos ist. Sie arbeiten unter anderem mit den Alpakas.

Sieger beim Malwettbewerb im Juli: Nele, Fiene und Matz aus Bischofswerda.

Mit diesem Bild hat im Juli auch Oliver aus Sohland gewonnen.

Mia-Sophie aus Crostwitz gewann damit – wie alle Preisträger ein Familienticket.

Im Tier- und Kulturpark Bischofswerda ist der im Februar gestartete Malwettbewerb zu Ende gegangen. Zuletzt kamen im Juli noch einmal mehr als 40 Kinderzeichnungen. Insgesamt gab es seit März reichlich 400 Einsendungen, die meisten im Mai mit allein 126 Bildern. „Wir freuen uns sehr über diese Resonanz, über die vielen Ideen und die Ausdauer“, sagt Tierparkleiterin Silvia Berger. Die Hoffnung erfüllte sich, dass ganze Familien und Schulklassen zu grübeln begannen. Für ihr Team sei das auch Wertschätzung. „Und Dank tut uns allen gut“, sagt die Chefin.

Die Idee des Tierparkteams war es, dass überlegt wird, womit sich der für Bischofswerda typische Schiebock beladen lässt. „Wir haben von Anfang an gestaunt, was da alles möglich ist“, heißt es jetzt im Tierpark. Entsprechend schwer sei es gefallen, jeden Monat drei Bilder auszuwählen, um sie mit einer Familien-Eintrittskarte zu belohnen. Zuletzt fiel die Wahl auf Mia-Sophie Gruttke (6) aus Crostwitz, Oliver Cerovsky (6) aus Sohland und die Geschwister Nele (9), Fiene (5) und Matz (3) Schubert aus Bischofswerda. Auf ihren Bildern hüpft ein Kind umringt von Tieren freudestrahlend auf den Schiebock, schlingt sich eine Schlange um das Gefährt und sitzen Tiere auf dem Bock, die einander helfen. „Man sieht, was die Kinder und ihre Familien bewegt“, sagt Silvia Berger. Viele Bilder bieten Anregung, den Zoo weiter zu entwickeln. Und ins Konzept, mit dem Malwettbewerb ein Geschenk für 60 Jahre Tierpark und 790 Jahre Bischofswerda in diesem Jahr anfertigen zu wollen, passen sie allemal auch.

60 Jahre Tierpark werden am Sonntag mit einem Familienfest gefeiert. Um den Schmuck zur Party brauchte sich das Zooteam keine Sorge zu machen. Die Hoffnung ging auf, dass genug Bilder zusammenkommen, um sie an einem langen Band zu befestigen und einer Wimpelkette ähnlich durch den Zoo zu spannen. Alle über 400 Zeichnungen wurden in den letzten Tagen aufgefädelt. „Hoffentlich regnet es am Sonntag nicht“, denkt Silvia Berger.

Besucherrekord im Juli

Die Malaktion hat auch das Ziel nicht verfehlt, die Anziehungskraft der Anlage zu erhöhen. „Wir denken ja immer darüber nach, wie wir noch mehr Besucher anlocken und womit wir sie animieren können, lange zu bleiben“, sagt Silvia Berger. Fürs Malen schauten sich viele extra in der Anlage um oder nahmen sich die Vorlagen mit nach Hause, um wiederzukommen.

Wie sehr sich ein Tierparkbesuch lohnen kann, stellten jetzt auch Josefine Bernd und Sandro Jörke fest, die aus dem Rödertal stammen, jetzt in Köln wohnen und einen Besuch in der Heimat für einen Zoobummel in Bischofswerda nutzten. „Hübsch, sehr hübsch“, sagt die Dreißigjährige. Josefine Bernd lässt den Blick schweifen und sagt: „Gerade weil die Anlage kleiner ist, ist sie für Familien geeignet. Wir gönnen uns hier mehr Ruhe als in einer großen Anlage. Was wir hier für uns alle bezahlt haben, hätten wir anderswo für eine Eintrittskarte hinlegen müssen.“ Die Mutti von Sandro Jörke wohnt noch im Rödertal. Sie war früher, „als meine Kinder klein waren“, öfter im Tierpark. Warum sie das später nicht mehr gemacht hat, weiß sie selbst nicht. „Wir kommen alle wieder“, sagt nun aber die ganze Familie. Auch wegen Helena, die ein halbes Jahr alt und mit dabei ist.

Insgesamt ist die Resonanz auf den Zoo Bischofswerda gerade im Moment besonders groß. Im Juli kamen 11338 Besucher und damit so viele wie seit 2007 nicht mehr in einem Juli. Über 9000 bzw. 8000 Gäste wurden im April, Mai und Juni gezählt. Das sind ebenso überdurchschnittlich viele.

Tierparkfest: Sonntag, 13.8. ab 10 Uhr.

zur Startseite