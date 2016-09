400 freie Azubi-Stellen Im Kreis fehlen Fachkräfte. Die Verwaltung organisiert erneut die Woche der offenen Unternehmen. Betriebe und Schüler sind gefragt.

Lothar Beier, Erster Beigeordneter Landkreis Mittelsachsen, verweist auf die Firmendatenbank, in der sich Kurzporträts der Betriebe befinden. Bereits mehr als 550 Unternehmen sind dort registriert. © DA/Archiv

Mit mehr als doppelt so vielen Gästen wie im Vorjahr bewertet Vize-Landrat Lothar Beier die drei Ausbildungsmessen „Schule macht Betrieb“ als großen Erfolg. Insgesamt seien in Döbeln, Mittweida und Freiberg mehr als 6 000 Besucher gezählt worden. „Im gesamten Landkreis gibt es rund 1 600 offene Ausbildungsstellen und 1 500 potenzielle Lehrlinge“, sagte der erste Beigeordnete. Stand voriger Woche seien noch 180 Schulabgänger ohne Ausbildungsvertrag sowie 400 Azubi-Stellen unbesetzt, erklärte Lothar Beier am Mittwoch in Freiberg.

Bei seinen zahlreichen Besuchen in mittelsächsischen Firmen habe Landrat Matthias Damm (CDU) die Erfahrung gemacht, dass allerorts die Fachkräfte fehlen. „Wir versuchen, mit unseren Möglichkeiten darauf Einfluss zu nehmen“, sagte er. Konkret sind das eine Firmendatenbank, ein Karriereportal und die „Woche der offenen Unternehmen“.

Für diese steht der Termin fest: Vom 13. bis 18. März 2017 geben regionale Firmen dem mittelsächsischen Nachwuchs einen Einblick in den beruflichen Alltag. „Zahlreiche Unternehmen konnten durch dieses Format der Berufsorientierung bereits einen Azubi gewinnen“, sagte Lothar Beier. Bereits zum fünften Mal zeigen Unternehmer und deren Mitarbeiter den Schülern die Produktionsabläufe und das breite Ausbildungsspektrum in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und im Dienstleistungssektor.

Anmeldung bis 17. Oktober

Bis zum 17. Oktober sind die regionalen Ausbildungsbetriebe aufgerufen, sich für eine Beteiligung an der Woche der offenen Unternehmen anzumelden. „Es ist ein großer organisatorischer Aufwand, da es sich um eine gelenkte Veranstaltung handelt. Die Schüler werden bewusst, personengenau in die Betriebe gebracht“, sagte Beier.

Erstmals ist es den Unternehmern möglich, über die Firmendatenbank den Eintrag selbstständig vorzunehmen. In dieser Datenbank sind mehr als 550 Unternehmen registriert. „In dieser Firmendatenbank finden sich Kurzporträts der Betriebe“, erklärte Lothar Beier. Über das Karriereportal ist es darüber hinaus seit Mitte des Jahres möglich, offene Teil- und Vollzeitstellen sowie Plätze für Schüler-, Studenten- oder Ferienpraktika zu veröffentlichen.

www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de

