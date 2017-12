Boxen 400 Fans sehen spannenden Vergleichskampf Eine Woche vor Weihnachten flogen in Döbeln Nord traditionell die Fäuste.

Hermann Hesse vom BoxTeam Döbeln/Roßwein unterlag dem Leipziger Ramzan Matiev in einem Vergleichskampf nach Punkten. © Dietmar Thomas

Döbeln. Es hat wieder alles gepasst. Die 400 Zuschauer in der restlos gefüllten Sporthalle Döbeln-Nord erlebten bei der 27. Auflage des Döbelner Weihnachtsboxens 16 spannende und oftmals gutklassige Kämpfe. Der Auftritt der Sportakrobaten des Döbelner SC und die Tombola rundeten die gelungene Veranstaltung ab.

Mit zehn Sportlern war eine böhmische Auswahl angereist, die dem verstärkten BoxTeam Döbeln/Roßwein mit 12:13 Punkten knapp unterlag. Den Mannschaftspokal übergaben die Sachsen dennoch an die Sportfreunde aus Tschechien. Vor der Veranstaltung wurde die erfolgreichen Sportler des BoxTeams für ihre diesjährigen Erfolge mit Ehrenpokalen ausgezeichnet.

Den Auftaktkampf bestritten Dominik Büsch vom BR Atlas Leipzig und James Farin Riedel vom BoxTeam Döbeln Roßwein. Der Roßweiner gewann den Kampf dank seiner vielen Führhandtreffer knapp nach Punkten. Hermann Hesse traf auf den Leipziger Ramzan Matiev von der DHfK. Der Leipziger bestimmte in Runde 1 und 2 den Kampf klar und Hermann hatte Mühe, mit den ständigen Angriffshandlungen des Leipzigers. In Runde 3 fand er besser in den Kampf, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Daniel Kunert kämpfte im Rahmen des Vergleiches mit der Böhmischen Auswahl gegen Radek Nejedly und gewann einstimmig nach Punkten. Kevin Becker dagegen musste sich dem starken Tschechen Narek Sachbazjan nach Punkten klar beugen.

Die weiteren Siege für das BoxTeam konnten Thoralf Shöllner, Michel Günther und Moritz Reichelt beisteuern. Maxim Neigum und Thoma Büttner trennten sich jeweils Unentschieden. Delian Krause und Paul Matatsch verloren ihre Kämpfe gegen die Tschechen nach guten Leistungen knapp nach Punkten. Den wohl spannendsten Kampf des Abends lieferten sich der Delitzscher Ronny Ceplevicius und Lukas Hallbauer von der SG Neuwelt. Beide Sportler schenkten sich über drei Runden nichts. Am Ende gewann der Neuwelter knapp nach Punkten. (DA/she)

