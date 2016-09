40 weitere Flüchtlinge in Wehrsdorf In dieser Woche wird auch die dritte Etage des Asylbewerberheimes belegt.

Das Asylbewerberheim in Wehrsdorf. © Uwe Soeder

Im Asylbewerberheim in Wehrdorf wird jetzt die dritte Etage belegt. Am Donnerstag dieser Woche ziehen 40 neue Bewohner ein, sagt Sabine Rötschke von der Pressestelle des Bautzener Landratsamtes. Damit leben dann insgesamt 105 Frauen, Männer und Kinder in diesem Heim.

Die neuen Bewohner kommen aus Libyen, Indien, dem Irak, Syrien, Afghanistan und Russland. Bisher waren alle in Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates Sachsen untergebracht. Das Alter reicht laut Aussage der Landkreis-Sprecherin vom Neugeborenen bis zum 54-jährigen Erwachsenen.

Die untere Etage des Gebäudes in der Ortsmitte von Wehrsdorf war vor einem Jahr bezogen worden, das erste Obergeschoss Anfang Dezember 2015. Das Haus war zu DDR-Zeiten als Schule errichtet und später als Firmensitz genutzt worden. Zuletzt hatte es leer gestanden. (SZ/ks)

zur Startseite