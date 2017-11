40. Weihnachtskonzert im Görlitzer Theater Am Sonnabend erklingt im Theater erstmals das 40. Weihnachtskonzert „Blüh und leuchte, goldner Baum“. Es gibt aber auch ganz andere Veranstaltungen im sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

Solisten im Weihnachtskonzert des Theaters. © Philipp Haufe

Am Sonnabend, 15 Uhr und 19.30 Uhr, erklingt in zwei Vorstellungen erstmals das 40. Weihnachtskonzert des Gerhart-Hauptmann-Theaters. Es folgen zwölf weitere Vorstellungen in Görlitz bis zum 23. Dezember, acht in Zittau. Neben der Lausitzer Philharmonie wirken die Solisten des Musiktheaters, Chor und Extrachor und die Tanzcompany mit. “Blüh und leuchte, goldner Baum“ lautet das Motto des 40. Weihnachtskonzertes des Gerhart-Hauptmann-Theaters. So überschrieb Ernst Moritz Arndt eines seiner Gedichte. Welche akustischen Schmuckstücke das Theater für das Jubiläumsprogramm ausgewählt hat, wird noch nicht verraten. Wer neugierig ist und sich fragt, wo der zarte, aber leider auch zerbrechliche Baumschmuck seine Heimat hat, der bekommt sicher im Dezember eine Antwort. Und ist es nur Zufall? Wie manche musikalischen Glanzstücke werden auch die besonders schönen Kugeln mit dem Mund geblasen!

Erklingen werden Werke von u.a. Georg Philipp Telemann, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Antonio Vivaldi, Edwar Elgar und vielen weiteren. Karten sind nur noch schwer zu bekommen.

