40-Tonner blockiert Reinsdorf Ein Lkw-Fahrer verlässt sich auf sein Navigationsgerät und wird in einen kleinen Ort geleitet. Dort steckt er mit seinem Fahrzeug fest.

zurück Bild 1 von 4 weiter Nichts geht mehr. Der riesige Lkw steckt in Reinsdorf fest. Nichts geht mehr. Der riesige Lkw steckt in Reinsdorf fest.

Auch ein tschechischer Abschleppservice konnte nicht helfen.

Mit den Rädern steckt der Anhänger des Lkw im Gras fest.

Jetzt wird auf einen Kran gewartet.

Die untere Dorfstraße in Reinsdorf – in der Nähe vom Schmied – ist komplett dicht. Ein 18 Meter langer Lkw kommt nicht mehr vom Fleck.

Gegen 9.30 Uhr am Donnerstag fährt ein tschechischer Lkw in den kleinen Ort Reinsdorf. Was will er dort? Der Fahrer des 40-Tonners hat sich auf sein Navigationssystem verlassen und verfahren. Er kommt aus Schweden, beladen mit 25 Tonnen Zellulose und wollte zur Wepa Papierfabrik nach Kriebethal.

Auch aufgrund der vielen Umleitungen hat sich der Lkw-Fahrer verfahren, berichtet ein Fotoreporter des DA. Als er nach Reinsdorf reinfährt, wurde die Straße immer enger und in einer Kurve ging es nicht weiter. Der Fahrer wollte rückwärts fahren, auch das misslang. Er kommt von der engen Fahrbahn ab und beschädigt dabei ein Straßengeländer. Schließlich bleibt der 40-Tonner im Gras stecken.

Ein tschechisches Abschleppauto, speziell für Lkw ausgerichtet, versuchte zwischenzeitlich zu helfen. Aber die besonderen Gegebenheiten vor Ort – kleine, enge Straßen – verhinderten das Abschleppen. Jetzt wird auf einen Kran gewartet.

Die Bewohner von Reinsdorf kümmern sich derzeit um den Lkw-Fahrer. Er wird von ihnen verpflegt. (DA)

zur Startseite