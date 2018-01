40 neue Häuser an der Segouer Straße Die Wohnungsgesellschaft Riesa soll das Areal entwickeln. Derzeit arbeitet sie an einem Bebauungsplan.

Roland Ledwa, WGR-Chef: „Die derzeitige Planung berücksichtigt ausschließlich Einfamilienhäuser. Das Areal wird voraussichtlich in 40 Standorte parzelliert werden.“ © Sebastian Schultz

Riesa. Neuigkeiten vom geplanten Eigenheimstandort an der Segouer Straße: Die Wohnungsgesellschaft Riesa (WGR) sitzt gerade über einem Bebauungsplan für das Gebiet in Weida. Das bestätigte WGR-Chef Roland Ledwa. „Die derzeitige Planung berücksichtigt ausschließlich Einfamilienhäuser. Das Areal wird voraussichtlich in 40 Standorte parzelliert werden.“

Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) hatte sich in einem Gespräch mit der SZ optimistisch gezeigt, dass Ende dieses Jahres der erste Spatenstich an der Segouer Straße gesetzt werden kann. WGR-Chef Roland Ledwa wollte sich auf Anfrage nicht auf einen Zeitpunkt festlegen. „Eine Prognose, wann die rechtlichen Voraussetzungen für einen Baubeginn geschaffen sind, kann ich nicht geben.“

Vor einem Jahr, im Dezember 2016, hatte der Stadtrat einem Flächentausch zugestimmt. Das Gremium machte damit den Weg dafür frei, dass das städtische Tochterunternehmen vergleichsweise günstiges Bauland auf der Segouer Straße bereitstellt.

