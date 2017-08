40 neue Händler bei den Leinentagen Schloss Rammenau wird Ende August wieder zum Mekka für Freunde edler Sachen.

Modenschauen gehören bei den Leinentagen immer mit dazu. © Matthias Schumann

Rund 200 Händler aus Deutschland, Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz werden am 26. und 27. August zu den 22. Internationalen Oberlausitzer Leinentagen in Rammenau erwartet. 40 von ihnen sind zum ersten Mal dabei, teilte der Veranstalter am Donnerstag mit. Zu ihnen gehören unter anderem eine Mantelmanufaktur aus Nürnberg, die Modespitze Plauen sowie Hersteller von Designertaschen, Lederdesign und exklusivem Schmuck. Man wolle die Leinentage wieder stärker auf Mode und Accessoires konzentrieren, sagte Uwe-Torsten Kerl, Mitarbeiter des Barockschlosses.

Die Leinentage sind seit Jahren ein Veranstaltungshighlight in der Oberlausitz. Neben einem großen Markt in der gesamten Schlossanlage bieten sie den Besuchern Handwerkerpräsentationen und viel Kultur. Zu den Stargästen in diesem Jahr gehören die Schlager- und Countrysängerin Linda Feller sowie der Dresdner Bluessänger Thomas Stelzer & friends. (szo)

