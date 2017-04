40 Millionen in Rekordzeit verbaut Lidl hat in Radeburg sein neues Logistikzentrum eingeweiht. Wie es zu der Ansiedlung kam, ist fast filmreif.

zurück Bild 1 von 4 weiter Das ist keine Kunstinstallation, sondern ein Teil der Hochregale, die sich in den nächsten Wochen mit Waren füllen werden. © Norbert Millauer Das ist keine Kunstinstallation, sondern ein Teil der Hochregale, die sich in den nächsten Wochen mit Waren füllen werden.

Schnittchen zur Eröffnung.

An den Außenanlagen des neuen Logistikzentrums wird noch mit Hochdruck gearbeitet.

Auch die Arbeiten an der neuen Lidl-Filiale auf dem Lindenplatz stehen kurz vor dem Abschluss. Sie soll am 18. Mai öffnen.

In der haushohen riesigen Halle, in der künftig Gabelstapler zwischen Hochregalen und Palettenstapeln kreiseln, wird am Mittwochnachmittag gefeiert. Und Grund zum Feiern gibt es reichlich. Schließlich passiert es nicht alle Tage, dass in einer 7 500-Seelen-Kommune wie Radeburg ein 40 Millionen Euro teures Projekt fertiggestellt wird.

Obendrein noch in einer Rekordbauzeit. Denn der erste Spatenstich für das Bauvorhaben war fast auf den Tag genau vor einem Jahr erfolgt. Dass draußen noch asphaltiert und gepflanzt wird, während drinnen rund 150 Gäste auf das neue Logistikzentrum der Lidl-Regionalgesellschaft Radeburg anstoßen, störte da wohl niemanden.

Damit auf rund 17 Fußballfeldern im Gewerbegebiet an der Autobahn der Gebäudekomplex mit etwa 42 000 Quadratmetern Geschossfläche errichtet werden konnte, waren zunächst gewaltige Materialbewegungen erforderlich. Immerhin musste ein Höhenunterschied von zehn Metern ausgeglichen werden. Rund 200 000 Kubikmeter Erdreich wurden dafür bewegt. Dabei verschwanden auch Teile der Guericke- und Winckelmannstraße sowie die Bayerischen Allee, die in den 1990er-Jahren zwischen den einzelnen Baufeldern des Gewerbegebiets angelegt worden waren. Auch die Fläche mit dem ehemaligen Grünzug an der Gottfried-Schenker-Straße gehört nun zum Lidl-Areal. Insgesamt rund 115 000 Quadratmeter. Ursprünglich hatte das Unternehmen ein noch größeres Grundstück gewollt.

Dass Lidl nach einem Ersatzstandort für sein vor 25 Jahren gebautes Zentrallager in Lampertswalde sucht, hatte Radeburgs Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos) durch einen anonymen Hinweis erfahren. „Der Zettel steckte eines Tages in meinem Briefkasten.“ Das war im Sommer 2013. Statt das namenlose Papier wegzuwerfen, griff die Rathauschefin zum Telefon. „Erfolglos.“ Wie sie gestern erzählte. Denn Lidl hatte Radeburg da schon abgeschrieben. „Weil die vorhandenen Baufelder zu klein waren.“ Immerhin sollte da noch auf 150 000 Quadratmetern gebaut werden.

Doch die Bürgermeisterin ließ nicht locker. Die Idee, das Gewerbegebiet um Flächen in Richtung Berbisdorf zu vergrößern, ging nicht auf. Also wurde gerechnet. Was kommt für eine Fläche heraus, wenn man die drei großen freien Baufelder und die besagten Straßen und öffentlichen Flächen zusammenlegt? Noch vor Weihnachten 2013 wurden die ersten Verträge unterschrieben. Neun Monate später war der Bebauungsplan fertig. Das Unternehmen, die Stadt, die Bauland GmbH als Eigentümerin der Gewerbeflächen und das Landratsamt arbeiteten Hand in Hand.

Wenn am 12. Juni die ersten Waren an die 97 Filialen in Sachsen und Südbrandenburg ausgeliefert werden, arbeiten dann auch die rund 180 bisher in Lampertswalde beschäftigten Mitarbeiter in Radeburg. Rund ein Dutzend neue Jobs wurden zudem geschaffen. „Radeburg gehört zu den wenigen Kommunen im ländlichen Raum, die mehr Ein- als Auspendler haben. Hier arbeiten 3 500 Leute“, sagte die Bürgermeisterin.

Für die Radeburger gab es gestern noch eine erfreuliche Mitteilung. Die neue Lidl-Filiale am Lindenplatz, die die 2002 gebaute, und inzwischen abgerissene ersetzt, soll am 18. Mai öffnen. Das dort ebenfalls neu errichtete kleinere Gebäude, das derzeit als Ausweichmarkt genutzt wird, kann danach für den Einzug des geplanten Drogeriemarktes vorbereitet werden.

zur Startseite