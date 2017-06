40 Jahre voller Hip-Hop, Bühnentanz und Folklore Bärbel und Gert Hölzel feiern mit ihrem Tanzstudio für Kinder und Jugendliche ein großes Jubiläum.

Was immer sie ihren Tanzschülern beibringen – Bärbel und Gert Hölzel können auch mit 77 und 80 Jahren noch jeden Schritt und jede Bewegung vortanzen. © Sven Ellger

Sicher wäre Bärbel Hölzel eine prima Kindergärtnerin gewesen – und ihr Mann Gert ein guter Möbeltischler geblieben. „Aber ich wollte immer tanzen“, sagt sie, und ihm ging es genauso. Das Hobby zum Beruf zu machen, die Idee kam ihnen, da kannten sie sich noch nicht. Gert Hölzel fühlte sich mit seiner Arbeit in den Hellerauer Werkstätten unwohl, versuchte zunächst Mathelehrer zu werden und entdeckte schließlich die Tanzpädagogik für sich. Seine Frau Bärbel tanzte für damalige Ansichten zu viel mit ihren Kita-Kindern und entschloss sich ebenfalls, Tanzlehrerin zu werden. So trafen sie sich in Leipzig an der Hochschule, verliebten sich, gründeten ihre Familie und das Kinder- und Jugendtanzstudio an der TU Dresden.

Das Ensemble wird am Wochenende 40 Jahre alt und feiert sein Jubiläum mit zwei großen Programmen in der Comödie Dresden. „Wir haben 1977 mit etwa zehn Kindern angefangen, jetzt tanzen bei uns rund 200 Kinder und Jugendliche“, sagt Bärbel Hölzel. Darauf ist die 77-Jährige stolz und erst recht auf den großen Erfolg des Studios. Insgesamt zwölf Mal hat es mit verschiedenen Tänzen und Besetzungen den ersten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend tanzt“ gewonnen.

Mit aufwendigen Kostümen und immer neuen Choreografien treten die Gruppen nicht nur bei Wettbewerben, sondern auch bei Festen und Schulkonzerten auf. Vor Auftritten und gerade jetzt vorm Jubiläum trainieren die Tänzer im Alter zwischen vier und 22 Jahren besonders hart, häufig auch an Wochenenden. „Ich liebe die Arbeit mit den Kindern und jungen Leuten und bin glücklich darüber, wie viel Zeit und Kraft sie investieren“, sagt Bärbel Hölzel. Sie selbst unterrichtet zeitgenössische und moderne Tänze, Bühnentanz, Hip-Hop und Jazz. Gert Hölzel hat jahrzehntelang das Folkloretanzensemble Thea Maas geleitet. Inzwischen hilft der 80-Jährige seiner Frau, Trainings, Auftritte und Ausscheide zu planen und unterrichtet Folkloretanz.

18. Juni, 11 Uhr, „Früh übt sich – Nachwuchs auf der Bühne; 18 Uhr, Jubiläumsprogramm; Tickets an der Abendkasse

